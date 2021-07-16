延簽三次無回音 再入境能否過關

在美逾期居留申請延簽，下次入境是否會遭遇問題。（unsplash.com）

一位持有B簽證 赴美探親的華人，因疫情在美滯留超過一年多，她接連三次申請續簽，但至今一直沒有得到任何回覆，如今這位華人去留兩難，如果現在選擇離美的話，她下次入境是否會遇到麻煩？

洛杉磯華裔移民律師黃笑生說，因疫情滯留美國 產生的續簽問題很普遍，他每天都在處理類似案件，「對於B簽證，一般第一次申請續簽都會被批准，但第二次、第三次再繼續申請，拒簽可能性就較大。」黃笑生指出，第二次、第三次被拒簽，是因為中美航班已陸續開通，滯留在美的華人可以選擇回國，「如果不是因為病情、打官司等不可抗拒的因素需要繼續在美停留，通常都會被拒簽。」

三次續簽沒答覆 很罕見要查原因

對於個別華人連續三次申請續簽都沒有得到回覆，黃笑生覺得這樣的情況比較少見，可能是技術上出現問題，一定要追查。律師方孝偉也稱，會不會是郵寄地址出現錯誤，導致申請者沒有收到回覆。

黃笑生指出，如果申請延期被拒簽，十年簽證可能會在系統中被自動註銷，同時另外一種情況也會導致十年簽證註銷，「申請延簽過程中，如有急事回國，或者不想再繼續等待，不辭而別直接回國，十年簽證也可能會被註銷。」黃笑生說他就遇到這樣的客戶，不打招呼離境，結果被移民局 取消十年簽證，「但當事人並不知情，再次入境美國時，在機場被直接遣返回國。」

要保十年簽證 離美通知取消延簽

為避免這樣的情況發生，黃笑生建議民眾離美之前，要主動用掛號信或網絡方式通知相關部門取消延期申請，這樣起碼能保證十年簽證不會被註銷，但下次是否能順利入境，取決簽證官怎麼看。

但方孝偉認為，因拒簽或不告而別被直接註銷十年簽證的可能性不是很大，不過重新入境時會遇到麻煩，如果能夠準備充分的證據材料，跟簽證官員解釋清楚，得到對方的理解和認可，那就可以再次入境。方孝偉也建議等待續簽的過程中如果急著回國，離美之前，需以書面方式告知相關部門，這樣可給自己留下紀錄，方便日後解釋。

移民局明確規定，在美國非法居留逾期半年，三年內不能入境，逾期一年，十年不能入境，「一定要在有效時間內合法提出延期申請，如果被拒絕，那就在一兩週內離境，再次入境時解釋清楚即可，但一定要主動提出申請。」方孝偉說，「申請之後如果沒有得到批准或拒絕的回覆，那可以視為合法居留，因為已經提出申請。 」

曾非法滯美 入境前要確認簽證有效

疫情讓出入境問題變得相對複雜，黃笑生認為，法律本身雖沒有因疫情有所改變，但簽證官會寬鬆處理，「現在邊境官員都會本著人道主義精神，在民眾解釋清楚的情況下，准許入境，但前提是要保證十年簽證的有效性，如果十年簽被註銷了，那肯定無法入境。」建議民眾如果有非法滯留美國的歷史，在入境前，一定要先確定自己的簽證是否有效，並準備詳細的書面資料當面向簽證官解釋清楚，方能保證順利入境。