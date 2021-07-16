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民眾直呼神奇 綠卡面試減少 是否中共黨員都不問

記者王若然／洛杉磯報導
疫情期間，移民局大幅減少綠卡面試。（Getty Image）
疫情期間，移民局大幅減少綠卡面試。（Getty Image）

新冠疫情致使移民局上班的人員銳減，導致移民案件積壓，有不少民眾就反應等待綠卡面試時間比以往長很多。然而疫情也使一部分正在辦理移民的民眾受益，移民局為了減少與人接觸，取消眾多面談，直接給申請人批准綠卡。

曾在移民局工作多年，現為移民律師的姜國棟表示，現今移民局對於「只要案子看起來OK的，證據齊的，都盡可能不面談」。因為案件累積嚴重，疫情期間，移民局最少時只有三分之一員工上班。由於移民案件的保密性，員工也不會將案件帶回家工作，就導致案件處理過程緩慢。目前已有約一半員工恢復上班，案件審理也在推進。

為了防疫，移民局每次面談一個案子就要準備至少三個房間。姜國棟近日帶客人去移民局洛杉磯市中心辦公室面談，客人和面試官各一個房間，他和翻譯一個房間。如此看出，移民局在疫情期間會儘量減少面談。

姜國棟指出，減少面談體現在多方面。例如，以往兩年綠卡轉十年綠卡，只要沒有美生子女，70%至80%都需要面談，現在大多數都不用面談。還有職業移民拿綠卡，只要公司出具工作證明還在公司上班，多數也不需面談。因此有客人感嘆，「太神奇了，連我是否是中國共產黨都不問了！」

移民律師許俊良則曾表示，這種減少面談的現象，可能也與拜登總統上任有關。拜登代表的民主黨一向對移民較友善。此外，疫情期間案件積壓多，若有資料較為齊全又沒問題的案件，移民官可能認為不需再經過面談拖延時間，所以加快處理累積案件。

許俊良表示，現在要求被補件的案件，相較於過往增加很多，移民局在補件過程解開了疑慮，增加了不必面談的可能。另外，職業移民案件處理速度與地方辦公室也有關，像洛杉磯移民局辦公室，因為遞件較多，處理案件速度可能較其他地方緩慢。

姜國棟說，川普時期的政策導致移民申請減少很多，其影響體現在綠卡排期大幅前進。但一旦遞件人增多，又會導致移民案子「塞車」。不過他表示民眾不必過於擔心，目前移民局逐漸在恢復人力，相信移民案子辦理速度也會逐漸恢復。

移民局 綠卡 疫情

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