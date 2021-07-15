洛縣境內物業估值連續成長11年 比去年增加3.7%

洛縣境內的物業估值為1兆7600億元，比去年增加3.7%。(unsplash）

洛杉磯縣境內的物業估值已連續成長11年。洛縣 估值官辦公室15日公布，洛縣境內的物業估值為1兆7600億元，比去年多629億元，等於增加3.7%。

洛縣估值官Jeff Prang表示，辦公室在創新科技協助下，持續提供公正精確的物業稅徵稅名册（ Assessment Roll）。這筆高達170億元的物業稅收，主要用於資助公共教育 、第一線緊急救援人員、公共衛生、及各城市的公共教育服務等項目。

Jeff Prang說，物業銷售替評估名冊貢獻了 449 億元，88億元來自新的建設，13號法案規定的調整後的消費者物價指數(Consumer Price Index) 也為洛縣增添164億元 。根據第9號提案，洛縣有近90% 業主看到了約 1.036% 的調整，包括258萬個房地產地塊，188萬5000棟獨立屋、25萬190棟公寓、24萬8293個商業地產等。

雖然洛縣物業價值增加，但包括機械、大型用具、船、飛機等商業用的個人財產的價值少了55億元，估值官Prang推測應是與商家受疫情 影響有關。他說，洛縣總物業估值成長雖然是好事，但有很多其他因素，都在說明經濟已受到疫情影響而有所放緩，這個道理就好比，房市在疫情期間變得異常活絡之際，中小企業則因疫情變得很難生存。