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聖地牙哥國際漫畫展將設「台灣館」十部原創作品參展

洛杉磯訊
今年聖地牙哥國際漫畫展設有「台灣館」。（台灣書院）
今年聖地牙哥國際漫畫展設有「台灣館」。（台灣書院）

美國最大的動漫影視盛會「聖地牙哥國際漫畫展 (Comic-Con International: San Diego)」，因應疫情將於7月23至25日推出免費線上展「[email protected]」，台灣連續第三年參展，將以「未來島」為主題，以「線上台灣館」展示十部充滿神秘與希望的科幻原創作品，並舉辦台灣原創動畫《蜉蝣之島》線上對談，揭開動畫製作過程的秘辛與堅持。

這次精選的十部精彩作品參展，包括《打怪前先離婚？》(安妮羊)、《DE (祓) BUG (魔) 》(周巘)、《狩SOUL》(蚩尤)、《OPUS地球計畫》(陳PN)、《鐵男孩：山寨之城》(麥人杰)、《蜉蝣之島》(葉長青)、《囍宴機器人》(徐幼禹)、《未來宅急便》(邱立偉)、《姆帝國》(氫酸鉀)、《Zigma》(Oscar Tsai等7人)，打造台灣賽博龐克式的未來想像，引領觀眾跳脫現實，感受未知與希望。歡迎海內外觀眾踴躍瀏覽限定版本及下載收藏：https://reurl.cc/qgpOVy

加碼推出線上對談「活下去就是場冒險！蜉蝣之島的近未來動畫夢」，邀請美國影藝學院科技成就獎獲獎人馬萬鈞博士、台灣動畫《蜉蝣之島》導演林正庭、編劇李尚喬，分享《蜉蝣之島》故事主軸的世界觀，並分享台灣動畫創作能量及製作過程面臨的挑戰。歡迎追蹤Taiwan Academy in Los Angeles官方YouTube頻道觀賞：https://www.youtube.com/channel/UCxEfHKoDsDUXsROj_QGTPzA

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