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洛杉磯市備戰2028奧運 加碼10億 升級機場航廈

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯備戰2028奧運，LAX再加碼10億元，升級第4航廈和第5航廈。（LAX提供）
洛杉磯備戰2028奧運，LAX再加碼10億元，升級第4航廈和第5航廈。（LAX提供）

洛杉磯市積極備戰2028年奧運會，LAX再加碼10億元升級第4航廈和第5航廈。洛杉磯世界機場 (LAWA) 最近在其耗資145億元的洛杉磯國際機場 (LAX) 現代化建設中邁出下一步。洛杉磯機場委員會 (BOAC)日前一致批准撥款超過10億元，用於資助第4和第5航廈現代化改造。

機場委員會主席Sean Burton表示，在批准收購超過 10億元的航廈改善項目時，洛杉磯世界機場正在為 LAX 的未來投資。機場未來是環境可持續、創新和卓越。機場與美國航空公司合作，新的第4和第5航廈體現黃金標準願景，並將為當地社區創造建築工作崗位。對於這個項目，美國航空公司承諾將 20% 的工作用於本地和多元化的商業企業。LAX 將在2028年奧運會之前提供世界一流設施，包括提供最佳設計、技術和乘客體驗的現代化航廈。

LAWA 首席執行官Justin Erbacci 表示，除提供連接第4和第5航廈，與即將到來的自動旅客捷運列車的人行天橋外，航廈垂直核心還將包括新的旅客登機辦理和行李提取設施、綜合安全檢查站、新的旅客處理區，及第4和第5航廈之間新的安檢後連接。垂直核心還為航空公司、運輸安全管理局 (TSA) 和其他執法機構提供辦公和支持空間。

美國航空企業房地產副總裁Kirk Hotelling表示，升級後的設施將通過重新配置的登機辦理區、更高效的安全檢查站、升級的登機口區域設施、最先進的裝飾以及擴展的零售和餐飲選擇，創造全新客戶體驗。第4航廈將建造一個新的南大廳，提供額外的空間用於特許經營商舖、洗手間和一個公交車門，為國內和國際交通提供服務。還將重建兩個現有的飛機登機口，以支持美國海關和邊境保護局聯邦檢查站的能力。北大廳將進行改進，以提高乘客流動的效率。 這些改進預計將在 2028年洛杉磯奧運會之前完成。

洛杉磯備戰2028奧運，LAX再加碼10億元，升級第4航廈和第5航廈。（LAX提...
洛杉磯備戰2028奧運，LAX再加碼10億元，升級第4航廈和第5航廈。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 美國 LAX

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