洛縣府呼籲去這些州要三思....新冠病毒傳播率最高

洛杉磯縣衛生局15日建議居民謹慎考慮前往美國新冠病毒傳播率最高的州，包括臨近的內華達州，和佛羅里達州。（記者張宏／攝影）

全美病毒猖獗目前主要集中在五個州，洛杉磯縣衛生局15日建議居民謹慎考慮前往美國新冠病毒傳播率最高的州，包括臨近的內華達州 和佛羅里達州 。

Muntu Davis博士日前在簡報中表示，對沒有接種疫苗的人，要重新考慮去那些在過去七天新冠病例確診率越來越高的地方旅行，比如南加臨近的內華達州，以及密蘇里州、佛羅里達州、阿肯色州和路易斯安那州等。目前阿肯色州、密蘇里州、佛羅里達州、內華達州和路易斯安那州的人均病例數全美最高，每周發生率約是加州 的四到七倍。聯邦疾病防治中心（CDC）認為這五個州的社區傳播率，是CDC四級規模中情況最惡劣的。

目前加州仍然被認為是中等社區傳播，屬於第二低級別。在加州，過去一周每 10萬居民有34.9人新檢測呈陽性，而阿肯色州的數字是 227.1，密蘇里州是183.8，佛羅里達州是168.8。內華達州是145.8，路易斯安那州是136.1。

洛縣人均每周新冠病毒病例率高於加州，但仍遠低於上面五個州。洛縣現在每10萬居民每周報告59.2例新增病例，被歸類為大量的社區傳播。聖地牙哥、河濱縣和沙加緬度縣屬於同一類別：每 10萬居民，聖地牙哥縣每週報告58.6例病例，河濱縣50.3，沙加緬度92.5。

橙縣每10萬居民報告12.4例病例，處於中等社區傳播等級。此類別還有南加范杜拉縣 (15.7) 和聖伯納汀諾縣 (48.1)。

相比之下，佛羅里達州邁阿密-戴德縣的發病率為每10萬居民每周160.9例，拉斯維加斯所在的內華達州Clark縣更差，每 10 萬居民每周204新病例，是洛縣的三倍。

據CDC，截至15日上午，北加州的兩個農村縣，Siskiyou縣和Lake縣也報告了高級別的社區傳播率。