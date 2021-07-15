母親稱1歲兒在洛杉磯汽車旅館內被父親打死

23歲的Shane Zachery Flowers，因虐待兒子導致死亡而被逮捕。（KTLA5視頻截圖）

一名一歲多的男嬰7月13日（週二），在南洛杉磯 一家汽車旅館 房間內死亡，據男孩母親稱，孩子是被他的父親打死的。目前這名因虐待兒童導致死亡的父親已被逮捕，洛杉磯警察局正在調查此案。

洛市警局在新聞稿中宣布，這名死亡的男嬰被確認為Dee'ago Alexander Jones，18個月大。週二上午11時10分左右，警方接到報警之後，來到位於5606 S. Western Avenue的Rosa Bell旅館，發現男童已失去知覺，沒有呼吸。 Jones立即被送往當地醫院，後在醫院被宣布死亡。

「他們說孩子被送到醫院時還活著，但他現在真的沒有了，他已經走了。」孩子的母親Ryanna Jones哭泣著說，「他是一個可愛快樂的孩子，他不應該遭受這些。」

洛市警局稱，男孩的父親，23歲的Shane Zachery Flowers，在本週三因虐待兒童導致死亡而被逮捕，訂週五過堂。

發生悲劇的這一家三口住在洛市汽車旅館中，這是為有孩子的無家可歸家庭提供庇護計劃的一部分。

孩子的母親說，週二早上她醒來時，Flowers告訴她，他們的兒子已沒有呼吸。這名父親承認在被電子遊戲控制器絆倒後打了兒子，擊中孩子頭部導致孩子失去知覺，Flowers說他還餵了孩子一些藥物來幫助他入睡，但孩子再也無法甦醒，他曾用冷水試圖喚醒兒子，還嘗試了心肺復甦術。

據母親Jones稱，Flowers過去對兒子有過暴力行為。這位母親說，「如果你們處於虐待關係中，建議你們一定要分開，因為這是我現在得到的結果，我的孩子因為他父親的虐待永遠離開了人世。」

目前有關方面已在試圖找出男孩的確切死因。