男子穿防彈衣携刀槍駕車試圖闖洛杉磯聯邦大樓被捕

位於洛杉磯市中心的羅伊鮑聯邦大樓（Edward R. Roybal Federal Building）。（Google）

據國土安全部 （DHS）消息，14日（週三）早上，一名身穿防彈衣的男子，駕駛藏有武器的卡車，試圖進入洛杉磯 市中心的一棟聯邦大樓時被拘留。

這起事件發生在上午 9 點到 10 點之間，地點在洛杉磯市中心東天普街（E. Temple St.）255 號的羅伊鮑聯邦大樓（ Edward R. Roybal Federal Building），這棟大樓也是洛杉磯聯邦法院所在地。

國土安全部官員在聲明中說，這名男子試圖進入停車場時被聯邦保護局（Federal Protective Services）的一名保安人員攔下，他注意到該男子的車內藏有槍枝，於是他發出信號要求支援。FPS僱員隨後展開搜查，結果在車裡面發現多把上膛槍枝和刀具，這名駕車男子也在現場被捕。但聲明沒有透露有關該事件的更多細節，包括該男子可能的動機。

目前聯邦保護局正在調查這起事件，洛杉磯市警察 局（LAPD）和聯邦調查局（FBI）人員也在現場。Sky5 的航拍視頻顯示，14日下午這輛卡車仍在現場，引擎蓋和兩扇前門都打開，後來被拖走了。加州汽車管理局（DMV）記錄顯示，這是一輛白色的 2001 年豐田皮卡。

聯邦保護局發言人古德溫（Jim Goodwin）說，該男子在上午 9 點 35 分左右被捕，但無法立即提供有關其身份的信息。負責保護全國聯邦建築物的國土安全部聯邦保護局正在調查這起事件。