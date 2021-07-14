低收入租戶可獲加州政府幫付疫情期間全部租金

州長紐森周一簽署的預算包括幫助低收入租戶償還疫情期間全部租金的計畫。（美聯社）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）14日與洛杉磯地區的租客、州商業、消費者服務和住房局局長，一起在洛杉磯縣貝爾花園市（Bellflower）推廣州府一項52億元計畫，可幫助低收入且受新冠疫情影響的租戶償還100%租金，無論其移民身份如何。

該計畫是加州2021-22財年預算的一部分，由紐森周一簽署。符合要求的申請人可獲得從2020年4月到2021年9月的100%租金。紐森敦促加州居民盡快申請，以確保他們在9月30日的暫停驅逐令到期之前得到這筆錢，因為該令「再次延長的可能性非常小」。

紐森說，之前申請州府其他租房計畫的租客，且已收到過其所欠租金的25%或80%的話，無需再次申請。「我們會自動完成處理，您不必回來重新申請」。

加州商業、消費者服務和住房局長Lourdes Castro Ramirez表示，官員們的目標是在申請者提交申請後的30天內，完成發放租金減免額，錢將直接交給房東 。

紐森說，「若認為每個房東，包括一些公司房東都很貪婪的想法，是無稽之談」，「這個社區的絕大多數房東都是自己支付房貸的小房東…他們也在與租戶鬥爭，所以我們注意到這一點，這就是為什麼這個計畫給100%（的房租）」。

他補充說，這個過程是「費力的」，為了確保人們不會使用該程序進行濫用和欺詐。但是，無論是因為語言障礙，還是因為過程漫長而複雜，州政府都可以提供幫助。租房者和房東可以在https://housing.ca.gov上申請該計畫。