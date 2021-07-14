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聖地牙哥年輕媽媽酒駕載三娃 出車禍子女1死2重傷

記者謝雨珊／聖地牙哥綜合報導
聖地牙哥一名27歲年輕媽媽，14日凌晨酒駕開車載三娃出車禍，釀1死2重傷。（截圖onscene.tv）
聖地牙哥一名27歲年輕媽媽，14日凌晨酒駕開車載三娃出車禍，釀1死2重傷。（截圖onscene.tv）

南加聖地牙哥（San Diego) 一名27歲年輕媽媽，14日凌晨2時25分，開車載著三名子女在Bonsall附近的15號公路上，車輛突然緊急轉彎，意外撞上高速公路的堤圍翻車，造成車內的五歲女兒死亡、兩名更小的幼兒受重傷，生命垂危。警方推斷，這起車禍起因與酒駕有關，將以酒駕致死重罪等多起罪名，逮捕目前因受傷住院的媽媽。

加州公路巡警局（CHP) 警官Juan Escobar描述案發過程說，車禍發生在Gopher Canyon Road往北的15號公路上，這名年輕媽媽開著2009年Hyundai Genesis轎車向北行駛，車上載著三名子女。開到一半時，她突然緊急轉向右邊，撞上高速公路的堤圍翻車。

Escobar表示，出車禍的當下，車內的五歲女童及三歲女童飛出車外，一歲男童則仍在嬰兒座上。據悉，五歲女童飛出車外後當場身亡；另兩名幼兒則被直升機，緊急送往附近的兒童醫院搶救，生命垂危。

相比其子女，這名年輕媽媽的傷勢較輕微，出車禍後被送往醫院治療。根據警方說法，27歲媽媽因違規酒駕開車，一旦身體狀況穩定，警方將以酒駕致死重罪等多起罪名逮捕她。

案發當時警方曾一度於凌晨3時05分發出SigAlert警訊，關閉15號公路Gopher Canyon Road北向的最右邊兩條道路，直至上午8時才重新開放。

車禍 加州 南加

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