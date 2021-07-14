南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

南加裸女被卡在兩座建築的狹小縫隙間長達數時，消防員切牆解救。（FOX視頻截圖）

南加橙縣 一名裸女7月13日（週二）被卡在兩座商業樓宇之間，她被困在一個只有八吋寬的狹小空間內長達數小時，沒有人知道她是怎麼掉進裡面的，消防員最終在牆面上切下一大塊混凝土之後，才成功解救該女子。

橙縣消防局Thanh Nguyen稱，13日下午，這名裸體女子被卡在聖塔安那市（Santa Ana）1020 N. Harbour Boulevard地區的兩堵牆之間，牆的開口處不超過一呎寬，情況危急，解救非常困難。

當天下午2時左右，現場附近一家企業的工作人員聽到一名女子的呼救聲，但不確定聲音來自哪裡。聖塔安那警方接到報警後，趕到女子被困現場，警方最終發現這名被困女子，她掉進了兩座緊挨著的商業樓宇之間的狹窄縫隙中。

誰也不清楚這名裸體女子是如何被困在兩堵牆之間的，Nguyen說：「這對我們所有人來說都是一個謎。」

據現場參與救援的消防員稱，女子被困在一個只有八吋寬的空間內，消防員無法接近這名女子，她也無法出來。在這樣的情形下，消防員決定在女子被困附近的牆面上鑽一個洞，之後插入一個攝像頭，觀察是否可把部分牆面切開，這樣才能將女子安全解救。

消防員說，在被解救的這幾個小時裡，被困女子一直保持警覺，並積極與救援人員溝通。

據橙縣消防局稱，當天下午4時30分左右，消防員終於從牆面上切下一大塊混凝土，女子被成功解救出來，警方證實她赤身裸體。目前尚不清楚女子是否受傷，醫護人員計劃對她進行評估。

Nguyen坦言這次的解救任務非比尋常，並表示相關部門針對此類現場進行過專門的培訓，重型救援部門也已經對現場做出回應。

女子被卡在其間的兩幢建築，其中一幢是一家汽車修理廠，據修理廠工人說，他們當天下午2時之前就聽到有人尖叫求救。 「我們一直聽到後面有一位女子的尖叫聲，但怎麼都找不到她在哪裡。」不願透露姓名的店主稱，「我們打電話報警，警察 爬上屋頂，在兩堵牆之間看了看，她被夾在裡面，全身赤裸，痛苦得不停尖叫，整個人在牆的狹窄空間裡倒掛著。」