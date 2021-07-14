林聖翔獲選全球青商潛力之星 出自南加橙縣創業家庭

在爾灣生長的林聖翔，獲選僑委會全球青商潛力之星。（林聖翔提供）

僑務委員會今年從全球選出30位40歲以下的青年企業家，位在爾灣光譜園區的宏觀國際公司(Macro International)副總裁林聖翔(Ryan Limb)，是南加州 橙縣唯一獲選「全球青商潛力之星」的商業新秀。

在過去一年中，林聖翔積極開拓疫情 下的新商機，宏觀公司不僅穩座北美洲規模最大彈性合成橡膠布(Neoprene)供應商寶座，並著手開發、設計新產品， 拓展運動及醫療產品之外的市場。

外型高大帥氣的林聖翔，出生在一個充滿創業精神的家庭，他的父親林宗七是房地產投資公司總裁，母親郭秀梅創立宏觀國際公司，林聖翔也對不同行業的管理與行銷充滿好奇。就讀紐約大學時，他利用暑假到太陽能電板工廠、度假休閑企業實習，積極擴展商業經營視野。

大學畢業後他加入宏觀國際公司，負責打造新的行銷策略，執行網站優化，拓展電子商務市場，同時，他還利用周末兼差房地產經紀，沒想到居然在取得專業執照兩年內，作出2000萬美元的業績。

2017年林聖翔上康乃爾大學進修企管碩士，第一年暑假到全球最大的化妝品公司萊雅(L’Oréal) 集團實習，畢業後就在紐約市 展開品牌經理人職涯。如果不是去年新冠疫情影響，林聖翔可能還在紐約市追蹤分析美妝時尚潮流的大數據。

去年3月，疫情在美國爆發後，擅長市場趨勢分析的林聖翔，看到疫情對不同行業的衝擊，決定從紐約返回南加州，利用在家遠距上班的空檔，協助宏觀國際公司解決疫情帶來的挑戰。

自去年八月起，彈性合成橡膠布片市場出現供不應求的緊張局面，林聖翔毅然辭去萊雅集團首席品牌經理工作，接任宏觀國際公司副總裁。他分析疫情下的市場，發現室內健身房、電影院、表演廳被迫關閉後，潛水、衝浪、高爾夫球、網球之類的戶外活動大受歡迎，戶外運動用品市場需求激增。同時，疫情導致全球物流大塞車，貨運成本翻漲超過三倍，宏觀國際公司的橡膠布片，來不及上架就必須出貨，成了北美客戶仰賴的主要貨源。

以前在公司負責行銷，這一年來林聖翔還要照顧物流、國際匯差、產品價格、開發設計等各層面，讓他看到彈性合成橡膠布及相關產品無限的商機，他解釋說，在製造過程中，調整橡膠布的厚度、軟襯及外層織品，可以讓橡膠布變化出不同的用途。傳統上常見用彈性合成橡膠布來製作潛水衣、水上運動服、沙灘鞋、運動護具、醫療復健用品、隨身包等，其實，橡膠布仍有許多運用方式值得開發。舉例而言，由他參與設計的BallBrite高爾夫球及球棒清潔袋，推出後深受高球球友喜愛，已成為亞馬遜網站上的推薦產品。

隨著橡膠布製作技術不斷進步，表層加上仿皮或仿金屬的橡膠布，經過塗層、壓花處理，經常被運用在好萊塢影片的服裝及道具上，帶動越來越多服裝設計師，開始嚐試在流行服飾中，加入可透氣的橡膠布作為素材。林聖翔目前正與服裝設計師合作，計畫自創品牌開發一系列新產品，將這家擁有30多年歷史的公司推向更寬廣的新市場。