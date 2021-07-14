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洛市兩議員面臨罷免 因轄區遊民泛濫被認為無所作為

記者丁曙／洛杉磯報導
洛杉磯市議員博寧面臨罷免選舉。（Mike Bonin官網）
洛杉磯市議員博寧面臨罷免選舉。（Mike Bonin官網）

洛杉磯市書記官13日宣布，罷免洛杉磯第 11 區市議員博寧（Mike Bonin）的請願書已獲批准，成為一周內第二位被罷免選舉的對象；另一位是第四區女議員拉曼（Nithya Raman），她的罷免請願書（draft petition）已於上週五9日獲得批准。

針對博寧的罷免選舉，市府書記處設定的簽名收集截止日期是 11 月 10 日，至少需要 2萬7387 個來自該選區的合格登記選民簽名才能進行罷免投票。針對拉曼的罷免選舉，簽名收集截止日期是11 月 4 日，至少需要 2萬7405 個來自該選區的合格登記選民簽名才能罷免投票。

博寧選區包括旅遊景點威尼斯海灘（Venice Beach），拉曼選區包括影藝之都好萊塢（Hollywood）。罷免運動發起者指出，無家可歸者占領了威尼斯海灘或好萊塢，就地安營紮寨，髒亂不堪，人道主義危機升級，納稅人的金錢被揮霍掉，當地商家苦苦掙扎，犯罪猖獗，社區和學校不安全，居民和遊客不敢去公共海灘和社區公園休閒。然而，他們身為選區民意代表卻無所作為，甚至還反對城市強制性清理。因此，選民憤怒發起罷免，還他們一個安全衛生和美好宜居的家園。

但是，這兩位市議員對於解決遊民問題有不同主張。他們提出，不讓遊民在公園和自行車道紮營，那首先要告訴他們可以去那裡安家；其次，要以服務為基礎的方法取代城市強制性營地清理。早在今年 4 月，他們共同提出一項動議，要求洛杉磯市開發一種新方法來取代一致通過的強制性清理方式。

此外，博寧還表示，「這次罷免選舉是對納稅人資金的過度浪費，試圖破壞本人為無家可歸者危機提供真正解決方案的努力，以及壓制進步派聲音的罷免嘗試中的最新一次。」

洛杉磯遊民在旅遊景點威尼斯海灘（Venice Beach）安營紮寨。（KTLA）
洛杉磯遊民在旅遊景點威尼斯海灘（Venice Beach）安營紮寨。（KTLA）
洛杉磯市議員拉曼面臨罷免選舉。（Nithya Raman官網）
洛杉磯市議員拉曼面臨罷免選舉。（Nithya Raman官網）

洛杉磯 投票 好萊塢

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