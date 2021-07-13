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太空旅遊來臨？華人代理推廣 有華人熱血沸騰躍躍欲試

記者張宏／洛杉磯報導
維珍希望在2022年初，開始常規商業運營，希望每年從美國太空港進行400次飛行。（維珍圖片）
維珍希望在2022年初，開始常規商業運營，希望每年從美國太空港進行400次飛行。（維珍圖片）

理查德·布蘭森(Richard Branson)帶頭，億萬富翁們爭相去太空旅行，人類的星辰大航海時代即將來臨？華人社區對太空旅遊眾說紛紜，有人激動嚮往熱血沸騰，有人覺得這只是噱頭，與其花重金開啟未知旅行，還不如買房子實際。

布蘭森11日飛行之後，維珍銀河公司計畫再進行兩次試飛，然後在2022年初，開始常規商業運營，希望每年從美國太空港進行400次飛行。目前有約600名客人斥資20萬元或更多錢購買前往太空的機票，但他們仍在等待。

隨著布蘭森、馬斯克和貝佐斯這種億萬富翁涉足太空旅行，人們對太空旅行也日益關注。航空航天諮詢公司布萊斯太空技術(Bryce Space and Technology)的創始人和CEO Carissa Christensen表示，根據之前的門票銷售、調查和採訪，按當前價格，我們看到強烈的需求信號，每年會有幾百名乘客，如果大幅降價，可能會有數千名乘客。

有不少華人也表現的很興奮，有網友表示，沒有人對星辰大海敢興趣嗎？還是只顧著曬存款，要不要讀私校，什麼時候財務自由，當然他也有這些煩惱，他也有兩個孩子。 但每天在YouTube看著星際基地（starbase）和星艦（starship） 的進展，就覺得生活還是充滿希望。還有人表示，他對太空旅行非常感興趣，小時候讀的科幻書是航海，現在真的能去太空航海了。

對於25萬元的門票，有網友認為，25萬元真的是平民入門價，且隨著技術和規模的進步，將來肯定會更便宜。

做太空旅行銷售的華人代理包先生表示，他三年前就開始推廣，目前因為排隊的人較多，所以維珍暫停預售，未來會再開放。目前價格是一個人在20萬到25萬元之間，包括幾個月的培訓。其實現在美國直飛中國的商務艙都要1萬到1萬5000元，包機都要20萬到30萬了，這麼一比去太空就不算貴了，且還不用申請綠碼和做雙陰檢測。最近來詢問太空旅行的人有所增加，各個年齡層都有，他們多數認為25萬元價格還可以，因為想體驗不一樣的感受。

但也有人認為這只是布蘭森和貝佐斯的戰場，和普通人無關。有網友表示，上太空做什麼呢？美國人敢於登上新大陸，現在敢於外太空探險，到底能有啥好處，遇到神一樣存在的更高級生命，分分鐘被團滅。也有網友說，25萬元幹什麼不好，買房子買包包都可以的，去太空看一眼，不還是要回來。做人還是要腳踏實地。

維珍希望在2022年初，開始常規商業運營，希望每年從美國太空港進行400次飛行。...
維珍希望在2022年初，開始常規商業運營，希望每年從美國太空港進行400次飛行。（維珍圖片）
億萬富翁們爭相去太空旅行，人類的星辰大航海時代即將來臨？（維珍圖片）
億萬富翁們爭相去太空旅行，人類的星辰大航海時代即將來臨？（維珍圖片）
華人社區對太空旅遊眾說紛紜，有人激動嚮往熱血沸騰，有人覺得這只是噱頭，與其花重金...
華人社區對太空旅遊眾說紛紜，有人激動嚮往熱血沸騰，有人覺得這只是噱頭，與其花重金開啟未知旅行，還不如買房子實際。（維珍圖片）

太空 布蘭森 美國

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