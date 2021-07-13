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加州通過1000億元復甦計劃預算 洛市受惠極大

記者張宏／綜合報導
洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）13日慶祝加州通過1000億元預算，以及將幫助洛杉磯人的數十億元撥款，這筆錢將幫助洛杉磯復甦。（賈西提臉書）
洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）13日慶祝加州通過1000億元預算，以及將幫助洛杉磯人的數十億元撥款，這筆錢將幫助洛杉磯復甦。（賈西提臉書）

洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）13日慶祝加州通過1000億元預算，以及將幫助洛杉磯人的數十億元撥款。他表示，這些資金將幫助洛杉磯擴大和實施對城市和社區產生持久和積極影響的計劃。

州長紐森 (Gavin Newsom)12日簽署一項加州復甦計劃，賈西提表示，感謝洛杉磯立法代表團，讓城市取得一些重大勝利。感謝代表團和紐森州長為洛杉磯的社區提供重要資源，以解決無家可歸、住房、經濟復甦、氣候變化等問題。

在加州復甦計劃中，作為加州最大城市的洛杉磯市，將從州府直接獲得以下經費：

幫助那些因為疫情無法支付水電費賬單的洛杉磯水電部客戶，提供20億元撥款；5.554 億元用於擴大夏季青年就業機會；200萬元用於支持洛杉磯幫派的減少和青年發展計劃；1100萬元用於Potrero Canyon 太平洋海岸公路人行天橋建設；500萬元用於Sun Valley的東南聖費南度谷滾軸和滑板場；325萬元用於振興Canoga Park藝術區；650萬元用於通過基礎設施和公共藝術改善，來推進南洛杉磯的Destination Crenshaw。

200萬元用於翻新東洛杉磯的Salazar公園；230萬元用於升級人行通道，並完成恩西諾（Encino）Louise大道 101 號高速公路交叉路口的完整街道項目；1490萬元用於修復Breed Street Shul；500萬元用於科羅拉多大橋橫穿東岸河道項目；1000萬元用於支持Museum of Tolerance博物館，幫助居民了解大屠殺以及偏見和歧視的歷史。

預算還包括1500萬元，將一次性撥款用於翻新洛杉磯加大（UCLA）勞工中心的永久住宅，該中心將被命名為「洛杉磯加大小勞倫斯工人公義中心」（UCLA Reverend James Lawson Jr. Worker Justice Center）。代表該中心區域的議員Gil Cedillo慶祝獲得這次資助，他表示，該中心將位於Westlake南Park View街675號的1區議會區。

同時，未來兩年州府會撥款120億元，將直接用於協助加州城市解決遊民問題。撥款27.5 億美元用於加州 Homekey 計劃，用來購買旅館和汽車旅館房間，為無家可歸者提供住房；撥款81億美元，給年收入低於 7萬5000 元的加州人發送 600 元；擴展加州白卡（ Medi-Cal）計畫，以包括50歲及以上年齡較大的無證居民；撥款15 億元做為小企業援助贈款；撥款3500 萬元用於全民基本收入試點項目（Universal Basic Income pilot programs）； 三年內提供 1.2 億元用於為租房者提供法律服務

，以及面臨被驅逐和房屋被法拍風險的房主

洛杉磯加大 加州 紐森

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