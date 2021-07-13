因停電污水未處理就排放 導致洛縣部份海灘關閉禁游

洛杉磯污水處理廠1700萬加侖的污水洩漏，導致南加部份海灘關閉。（視頻截圖）

洛杉磯市最大的污水處理廠，7月11日（週日）排放了約1700萬加侖未經處理的污水，這些污水通過延伸到離岸1英里和5英里的管道排入太平洋，目前從洛杉磯國際機場 到El Segundo的數英里海灘禁止下水游泳。

洛縣 縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）在推特上說，11日晚上的停電，導致Playa del Rey地區的Hyperion污水處理廠的污水未經處理，就直接排放到海洋中，該工廠已經及時阻止了更大的洩漏發生，他們將徹查這起事件。

韓珍妮說：「我們目前正在檢測 水樣，我還在不斷接到關於這一問題的更多信息。」

洛縣公共衛生局列出了受影響的地區，分別為Dockweiler州立海灘、 El Segundo 海灘和the Grand Avenue storm drain，敦促公眾避免進入這些受影響區域的海洋。週一下午，這些地區張貼了關閉標誌。公共衛生官員說，它們將保持關閉，直到確認水樣中的細菌含量為陰性，預計第一個檢測結果將在24小時內出現。

有關當前海灘狀況的信息，可撥打洛縣24小時熱線電話800-525-5662。

Hyperion工廠經理Timeyin Dafeta週一表示，導致污水洩漏的機械故障已經解決。自1894年開始運營的Hyperion工廠，不僅是洛市最大的污水處理工廠，也擁有最古老的污水處理設施，在任何乾燥天氣日，平均有2.75億加侖的廢水流入該工廠。