南加內陸15歲槍手射殺14歲少年被捕

河濱市19歲槍手Luis Angele Sanchez被捕。（警方提供）

南加 內陸聖伯納汀諾市警方近日拘捕一名15歲槍手，涉嫌射殺一名14歲少年，警方稱案發前兩人發生爭吵。河濱市不久前也發生兩起兇殺案，受害人死亡，嫌犯被捕，原因也與雙方的糾紛有關。

聖伯納汀諾市警方表示，嫌犯12日被捕，因涉嫌謀殺被關押在少年拘留所 。警探稱，嫌犯與受害者發生糾紛，14歲少年在一棟汽車 旅館前停車場被射殺，案發地點在North Mt. Vernon街1600號街區，受害者當場死亡。警方未透露姓名、背景，以及兩人的糾紛內容。警方說，嫌犯與被害者先前並不熟悉。

另據報導，河濱市警方宣布，一名19歲槍手Luis Angele Sanchez涉嫌在一棟集合公寓，將一名赫汝帕谷市（Jurupa Valley）23歲男子射殺被拘捕，罪名涉嫌謀殺、違法持槍，保釋金100萬元。

案發在10日凌晨時分，警方接到公寓居民報警稱聽到幾聲槍聲及呼救，趕到時受害者當場死亡。經初步調查，嫌犯與受害者先前曾發生糾紛，兩人爭吵時嫌犯掏槍射殺對方。案發後警方在附近一棟公寓將嫌犯被捕。警方也呼籲知情者提供進一步線索。

另據河濱縣警方稱，莫瑞諾谷市（Moreno Valley）10日夜發生一起兇殺案，一名20歲男子Jose Luis Hernandez涉嫌殺死一名51歲男子被捕，保釋金100萬元。警方稱，兇手與被害人發生爭執後，持槍追到被害人住宅，攻擊對方致死。警方尚未公布具體案件細節。