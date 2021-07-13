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加州學生室內不戴口罩禁入校園 現又改為校方自行決定

記者丁曙／綜合報導
加州政府12日發布一項新規，禁止不戴口罩的學生進入校園，但四小時後又改為放權地方學校處理不戴口罩的學生。（ABC電視截圖）
加州政府12日發布一項新規，禁止不戴口罩的學生進入校園，但四小時後又改為放權地方學校處理不戴口罩的學生。（ABC電視截圖）

加州教育廳12日下午發布最新規定，凡在學校的教室和建築物內拒絕戴口罩的K-12年級學生，將被禁止進入校園。但是幾小時後加州政府又撤銷這項新規，改為允許地方學校官員自行處理拒絕戴口罩的學生。政策多變突顯了當前疫情管控的複雜性，政出多門的不確定性，和社會輿論的多樣性。

加州教育廳12日下午 3 點發布的原文十分強硬：「如果學生不符合加州公共衛生廳的指導方針可以豁免佩戴面罩，但卻拒絕佩戴學校提供的面罩，則學校必須將學生排除在校園之外。」此外，該指南指出，「學校應為因不戴口罩而被排除在校園之外的學生提供替代教育機會。」

但是，幾小時後該項新政策又發生戲劇性轉變，改為加州讓學區決定如何執行口罩規定；晚上 7 點 25分，加州公共衛生廳在推特上發布一條改變方向的推文：「有關加州學校戴口罩的指南在此澄清，即認可地方學校在確保學生和教師安全的同時，確保學校完全重新開放後進行面對面教學的經驗。」

州長辦公室發言人隨後證實，將刪除關於「拒絕不戴口罩的學生進入校園」的措辭。取而代之的是，地方教育官員可以自行決定如何執行口罩規定，就像他們在剛剛結束的學年中所做的那樣。

即使將佩戴口罩的執法權下放給學校，加州的 COVID-19 保障措施仍是全國最嚴格的保障措施之一。 隨著秋季新學年臨近，加州衛生和教育官員非常關注 Delta 變體病例的增加。

加州教育廳最新規定，秋季開學後進入學校的教室和建築物內的學生必須戴口罩。（巴沙迪...
加州教育廳最新規定，秋季開學後進入學校的教室和建築物內的學生必須戴口罩。（巴沙迪那學區提供）

加州 口罩 教育

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