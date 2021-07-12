UCLA前婦科醫生被告性侵案 以7300萬元和解

前UCLA校醫西普斯。（美聯社）

聯邦法官7月12日批准7300萬元的一項訴訟和解協議，該集體訴訟案由5500多名女性提起，聲稱她們遭受了洛杉磯加州大學（UCLA ）前婦科醫生西普斯（James Heaps）的性虐待和性侵 犯。

聯邦法官R. Gary Klausner並要求洛杉磯加大 ，在預防和報告不當的性行為時，必須提供更好的識別監督程序。

該訴訟最初於2019年在洛杉磯聯邦法院提起，指控西普斯對女性患者進行攻擊、虐待和騷擾，並指責洛杉磯加大在意識到其不當行為後未能保護其他患者。據原告律師，和解協議中的7300萬元將用於補償5500多名受害女性，這些受害者曾分別於1986至2018年在Ronald Regan洛杉磯加大醫療中心、1983至2010年在校區學生健康中心、以及2014至2018年在西普斯的UCLA辦公室遭到傷害。

根據去年10月對西普斯和加大董事會提起集體訴訟的律師Elizabeth A. Kramer，和解協議將為所有訴訟成員提供2500元的自動付款，至於那些挺身而出的人最多可尋求25萬元的賠償。

訴訟中指控西普斯的行為，包括檢查期間的性虐待、推薦不必要的程序、過於頻繁的檢查以創造更多的性虐待機會、發表不恰當和具有性暗示的評論、以及未經同意脫掉患者的衣服或長袍。

64歲的西普斯另外面臨21項性虐待的刑事罪名，他被指控性侵犯七名女性，如果所有罪名成立，將面臨超過67年的監禁。該訴訟稱，雖然患者早在幾年前就曾舉報過西普斯，但直到 2017年底，其不當性行為的指控才被報告給洛杉磯加大的Title IX辦公室，並展開正式調查。

除了賠償之外，該大學還進行一系列改革，包括實施新的性騷擾、性侵犯調查模式，以及對UCLA醫療設施人員進行敏感檢查的培訓。