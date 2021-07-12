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南加河濱三幼子的父親被槍殺 疑因舉報同公寓毒販

記者邵敏／綜合報導
南加內陸三名年幼孩子的父親在公寓樓被槍殺，起因可能是舉報了一名當地毒販。（視頻截圖）
南加內陸三名年幼孩子的父親在公寓樓被槍殺，起因可能是舉報了一名當地毒販。（視頻截圖）

南加河濱（Riverside）三名年幼孩子的父親，7月10日（週六）在居住的公寓大樓被槍殺，據稱，槍案起因可能是因為這個父親舉報了一名當地毒販。

被害人是23歲的Raul Hernandez，他於10日中午12時30分左右，在他和孩子們一起居住的一幢公寓大樓被槍殺， 這幢公寓位於河濱Olivewood Avenue 5400街區。河濱警方正在全力尋找兇手。

目擊者告訴警方，案發時他們聽到尖叫聲，然後是槍聲。警方到達現場後，在公寓大樓後面發現中槍的被害人。警方稱，他在現場被宣布死亡。

據被害人家屬稱，Hernandez被槍殺是因為他多次告訴物業經理和警察一個持續存在的問題，該問題涉及一名當地毒販，毒販經常在公寓大樓裡當著孩子面做生意。被害人的女朋友Sopheia Calderon說：「他覺得他必須出面保護孩子，沒有人像他那樣為孩子們挺身而出。現在我們不得不告訴孩子們，要親手埋葬自己的父親。」

被害人的妹妹Sonia Hernandez哭泣著說：「為何他們要殺害我的哥哥，我真的不能理解，他是一個非常有責任心的人，現在留下三個年幼孩子，怎麼辦。」槍擊事件發生後，被害人家屬因擔心安全問題搬到了奇諾（Chino）。警方目前沒有公佈任何嫌疑人信息，調查正在進行中。

南加內陸三名年幼孩子的父親在公寓樓被槍殺，起因可能是舉報了一名當地毒販。（視頻截...
南加內陸三名年幼孩子的父親在公寓樓被槍殺，起因可能是舉報了一名當地毒販。（視頻截圖）

警察 南加 槍擊

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