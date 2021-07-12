具亞裔血統的LAX警局局長將挑戰洛縣警局局長職位

擁有亞裔和非裔血統的洛杉磯國際機場警局局長潤博（Cecil Rhambo），12日宣布將於2022 年選舉時，挑戰洛杉磯警局局長維拉紐瓦(Alex Villanueva)的職位。（洛杉磯國際機場官網下載）

擁有亞裔 和非裔血統的洛杉磯國際機場 （LAX）警局局長潤博（Cecil Rhambo），12日宣布將於2022 年選舉時，挑戰洛杉磯警局局長維拉紐瓦(Alex Villanueva)的職位。

洛杉磯縣警局是美國最大的縣警局，擁有1萬名宣誓員警和逾8000名文職人員。

曾擔任洛縣 警局助理局長（Assistant Sheriff）的潤博，是在發布一連串支持他的名單，和叫做「為了更好」（For Good）的線上視頻之際，宣布參選。他誓言要反抗腐敗，並概述了他政見的其他要素。

潤博在洛縣警局工作 33 年，2014年從警局退休後到2017年，擔任過卡森市（Carson）的助理經理，從2017至2019年7 月並擔任過康普頓市（Compton）的市府經理。他於2019年11月6日成為洛杉磯國際機場警局局長。

在「為了更好」的競選視頻中，他說他想解決洛縣警局比如像內部幫派的問題，以及洛縣持續上升的謀殺案和槍擊案，洛縣的暴力犯罪率目前正以過去十年少見的速度上升。他身為非裔和亞裔，深深明白作為一個有色人種走在街上是什麼情況。

他指責維拉紐瓦破壞了公眾對洛縣警局的信任，稱維拉紐瓦「利用恐懼鞏固權力，並試圖重新僱用曾犯下家暴或過度使用武力的前警察，這些壞警察讓我們這些好警察看起來也像是壞警察」。

但維拉紐瓦一直為他作為局長的紀錄進行激烈辯護，堅稱他大刀闊斧掃蕩警局內部的幫派問題，以及在犯罪率飆升時期，呈現給洛縣縣政委員會他將如何大幅度預算削減的計畫。

潤博的早期支持者，包括加州立法非裔核心小組主席和州參議員布拉德福德（Steve Bradford），加州眾議會民主黨核心小組主席兼眾議員吉普森（Mike Gipson），加州進步核心小組創始人和眾議員鍾斯-蘇耶（ Reggie Jones-Sawyer），女眾議員伯克（Autumn Burke），和眾議員庫珀（Jim Cooper）。

出生於韓國的潤博是被收養的，在康普頓和南洛杉磯長大。他說他在執法方面的經驗包括在洛縣警局內務局任職，在那裡他協助組建非裔金恩被警員毆打之後的射擊和武力反應小組成員。他還領導了亞裔犯罪特別工作組（Asian Crime Task Force），指揮一組擁有多種語言能力的調查人員，調查針對亞裔或是由亞裔自己犯下的罪行。

他還幫助啟動了局長以社區為導向的警務局（Sheriff's Community Oriented Policing Bureau），專注於打擊暴力犯罪，制止社區遊民問題，提供生活質量計劃和創建心理健康應對團隊等。

「作為洛縣警局局長，我將制止腐敗，打擊犯罪，解決無家可歸，使我們的刑事司法系統更加公正和公平，且對所有人都有效」，潤博並說，當洛縣警局受到美國民權自由聯盟和FBI 指控虐待囚犯時，他勇於站出來和他的老闆、當時的警局局長李貝卡（Lee Baca）和領導層的其他人對抗。

截至目前尚宣布參加 2022 年洛縣警局局長選舉的，還有該局的分局長（Chief）維拉 (Eliezer Vera)。他在今春宣布參選，他自 1988 年即在洛縣警局服務。