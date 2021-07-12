我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對抗變種病毒 BioNTech可在100天內研發出新疫苗

美西六州紛傳野火 延燒面積累計逾30萬英畝

南加河濱縣連續兩天發生嚴重車禍 共兩死兩傷

河濱訊
河濱縣連續兩天發生嚴重車禍。（檔案圖）
河濱縣連續兩天發生嚴重車禍。（檔案圖）

南加河濱縣（Riverside County）上周末連續兩天發生嚴重致死車禍；科洛那市（Corona）傳出四車連環撞，導致一人死亡，至少二人受傷送醫；諾可市（Norco）一名女性過街時遭車輛碾壓死亡，肇事駕駛逃跑。

科洛那市四車連環撞車禍發生於10日（周六）晚約12時許，位於Lincoln街和Mountain Gate路交匯處。警方表示，車禍發生原因尚在調查中；車禍導致三輛車嚴重受損，三人送醫，包括一名藍色豐田車駕駛。這名25歲男性駕駛隨後被宣布死亡，警方證實死者是科洛那居民 Gregory Gibbons。目前尚無跡象顯示，是毒品及酒駕導致車禍。

9日（周五），諾可市也發生一起致死車禍，一名50歲女性步行時遭車輛碾壓。車禍發生在9日晚，警方表示，這是一起撞了就跑的（hit-and-run）車禍，但警方不久後在科洛那市將肇事車禍尋獲。目前車禍原因仍在調查，尚未有任何人被捕。

據警方發言人表示，受害女性在當晚10時許，步行穿過5街附近的Hamner路時，被一輛向南行駛的2010 Chevrolet Camaro車撞倒，駕駛肇事後逃離現場。女性遭撞擊後當場死亡，警方尚未透露死者姓名。

警方呼籲公眾提供嫌犯線索，可致電警局951-955-2600或951-776-1099，也可提供匿名線索，可致電800-782-7463。

車禍 豐田 南加

上一則

洛市中心有男子跳橋輕生

下一則

加州去年兇殺案增加31% 死亡人數為2007年以來最多

延伸閱讀

棕櫚泉120℉破紀錄 南加13日起逐漸降溫

棕櫚泉120℉破紀錄 南加13日起逐漸降溫
河濱縣查獲10萬株非法大麻及、槍械

河濱縣查獲10萬株非法大麻及、槍械
內陸警方查獲10萬株非法大麻和部分槍械

內陸警方查獲10萬株非法大麻和部分槍械
警訊！南加河濱、聖伯納汀諾新冠住院人數激增

警訊！南加河濱、聖伯納汀諾新冠住院人數激增
南加內陸兩縣近日新冠肺炎入院病患數激增

南加內陸兩縣近日新冠肺炎入院病患數激增
河濱、聖伯納汀諾2縣 逾半數居民已打疫苗

河濱、聖伯納汀諾2縣 逾半數居民已打疫苗

熱門新聞

一名年輕華人女性日前闖入亞凱迪亞一處代售屋，免費居住數日。（讀者提供）

好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李

2021-07-08 02:20
劉洪新（右）在洛杉磯雙塔監獄服刑期間完成高中課程，並獲得美國高中畢業證書，畢業典禮上與母親劉鳳雲合影。（劉鳳雲提供）

劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷

2021-07-07 02:20
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）

謝理謙先後在南加橙縣和賭城買豪宅 都打破房價紀錄

2021-07-05 18:43
來自加州各地和全美多州近100名華人9日前往曼哈坦灘南灣按摩學校（South Bay Massage College）遊行示威，抗議該校「證」不兌現，要求：還我血汗錢。（民眾提供）

按摩學校糾紛案 近百華人示威抗議：還我血汗錢

2021-07-10 02:20
賭城全面重啟經濟，同時也出現疫情升溫警訊。（KVVU-TV）

遊客擠爆賭城拉斯維加斯 疫情也升溫

2021-07-06 02:20
兩名學員Amy、Anna等人到警局報警。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／200華生學按摩失百萬學費 還被威脅遣回國

2021-07-10 14:15

超人氣

更多 >
劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了
歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭
海地警方逮捕「醫師主謀」 警察首長：他想篡位當總統

海地警方逮捕「醫師主謀」 警察首長：他想篡位當總統
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
維州醫師長期到婚宴撿剩花 背後暖心原因讓網友讚爆

維州醫師長期到婚宴撿剩花 背後暖心原因讓網友讚爆