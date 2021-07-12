南加河濱縣連續兩天發生嚴重車禍 共兩死兩傷

河濱縣連續兩天發生嚴重車禍。（檔案圖）

南加 河濱縣（Riverside County）上周末連續兩天發生嚴重致死車禍 ；科洛那市（Corona）傳出四車連環撞，導致一人死亡，至少二人受傷送醫；諾可市（Norco）一名女性過街時遭車輛碾壓死亡，肇事駕駛逃跑。

科洛那市四車連環撞車禍發生於10日（周六）晚約12時許，位於Lincoln街和Mountain Gate路交匯處。警方表示，車禍發生原因尚在調查中；車禍導致三輛車嚴重受損，三人送醫，包括一名藍色豐田 車駕駛。這名25歲男性駕駛隨後被宣布死亡，警方證實死者是科洛那居民 Gregory Gibbons。目前尚無跡象顯示，是毒品及酒駕導致車禍。

9日（周五），諾可市也發生一起致死車禍，一名50歲女性步行時遭車輛碾壓。車禍發生在9日晚，警方表示，這是一起撞了就跑的（hit-and-run）車禍，但警方不久後在科洛那市將肇事車禍尋獲。目前車禍原因仍在調查，尚未有任何人被捕。

據警方發言人表示，受害女性在當晚10時許，步行穿過5街附近的Hamner路時，被一輛向南行駛的2010 Chevrolet Camaro車撞倒，駕駛肇事後逃離現場。女性遭撞擊後當場死亡，警方尚未透露死者姓名。

警方呼籲公眾提供嫌犯線索，可致電警局951-955-2600或951-776-1099，也可提供匿名線索，可致電800-782-7463。