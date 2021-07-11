洛縣華人區熱鬧路口5聲槍響一死 有說口角引發槍擊

阿市繁華路口深夜5聲槍響，西裔男子死於血泊中。（記者邵敏／攝影）

南加華人 密集居住城市阿罕布拉 市（Alhambra）的熱鬧路口，7月10日(週六)晚發生一起槍擊 命案，一名西裔男子受重傷倒在路邊的血泊之中，後來在醫院宣告不治，全案由警方追查中。

影音來源：記者邵敏

槍擊案發生的具體時間是在10日晚10時10分左右，案發現場位於北嘉惠爾街（N Garfield Ave）與北大西洋街（N Atlantic Blvd）交界處的一家洗衣店側門口，這個地點正好處於阿罕布拉、南巴沙迪那（South Pasadena）、聖瑪利諾(San Marino)三個城市的交界處。

案發後翌日，死者女友在案發現場放置鮮花和蠟燭悼念該男子。洗衣店門口的路邊有多處血跡，正是死者身亡的地方。據這位西裔女士介紹，她的男友叫Carlos，也是西裔，年齡在47-48歲之間，阿罕布拉市居民，家中尚有父母、女兒、以及孫兒。死者女友在案發現場流淚稱，男友生前並無仇家，不知道深夜槍案為何會發生，為何會突然中槍身亡。

一位家住案發現場附近的西裔男子在受訪時說，昨晚案發時，他在家中清楚地聽到五聲槍響，隨即跑到案發現場，當時他就看到一名男子躺在洗衣店門口的血泊之中。據這名目擊者稱，他曾多次看到這名被害男子出現在洗衣店所在的廣場，「有時候他會來這家洗衣店洗衣服，有時候我看到他就坐在台階上喝酒。 」

這位目擊者指出，他聽說被害男子在案發前曾與嫌犯在洗衣店內發生口角，當晚嫌犯離開後又再次返回現場，並槍殺了Carlos， 「我不確定槍案的真正原因，只是聽到有人這麼說。」這名目擊者還介紹洗衣店所在的這個廣場，不時有流浪漢、醉酒者、以及吸毒者出入，「現在到處都發生槍案，不是在這裡，就是在那裡，這起槍案也有可能是黑幫分子路過這裡所為。」

致命槍殺案發生的現場，位於阿市熱鬧路段，洗衣店所在的廣場有數家店，包括華資商店在內，對面不遠處就有一家Ralphs超市和一家銀行。據一家華人業主稱，廣場平時治安良好，人員往來頻繁，雖說常有遊民出現，但都比較友好，之前從沒有聽說發生任何犯罪事件。

正在洗衣店中洗衣服的一對華人夫婦，在聽到這起槍案後表示震驚，「我們住在別的城市，每周都會特意來這裡洗衣服，就是因為覺得這個城市治安很好，不會發生犯罪事件。現在竟然發生槍擊案，以後我們不敢來了。」這對華人夫婦匆匆做前述表示後便急忙離開，不願在現場停留。

案發現場除了這個熱鬧的廣場之外，附近還是居民區。一位亞裔長者正在自家院中做園藝，他表示昨晚案發時聽到外面嘈雜聲，他透過窗戶看到很多警察趕到現場，但不清楚發生什麼事。這位亞裔長者同時表示，案發現場附近居住的華人眾多，平日治安尚好，發生這樣的槍擊案件應該屬於偶然。