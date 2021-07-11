洛杉磯海外青年志工月會 學員分享暑期實習心得

7月份月會合照。（主辦單位提供）

洛杉磯海外青年志工(FASCA-LA）7月10日下午舉辦線上月會培訓活動，課程內容包括學員Emily Chen分享至公關公司實習經驗、台灣原住民 文化介紹、總統志工獎申請辦法、美國 在台協會(AIT)酈英傑處長(Brent Christensen) 獲頒特種外交獎章致詞內容，以及「國際數位學伴計畫」與台中5所國中小學合作教學內容等，課程豐富多元。

學員Emily Chen簡報分享暑期至公關公司實習的經驗。她表示，該公司原本僅接受大學部實習生，但因她對這個行業特別有興趣，積極向公司提出申請，最後幸運以高中生身分進入該公司實習，並得到許多寶貴經驗。

諮詢導師楊賢怡及徐芝蘭肯定同學勇於嘗試的精神！學員Aileen Chen 分享她正在進行的「Science of Happiness」計畫，歡迎同學加入，發揮巧思創造生活中的正能量，共同度過疫情的考驗。

兩位諮詢導師並宣布「國際數位學伴計畫」將於8月份啟動，與台中市中小學學生進行語言文化交流，另詳細說明「總統志工獎」申請步驟，鼓勵同學盡早規劃專業領域學習、工讀實習，以及社區服務等各項活動，度過充實的暑假。

洛僑中心主任張皓鈞偕副主任廖儷雲上線參與，張主任感謝Aileen Chen與Alwin Chen兩位同學協助中心主辦的「i-台灣線上講座」後台工作，並鼓勵學員於暑假期間踴躍參與由僑委會媒合的「國際數位學伴計畫」，與台中市中小學學生進行語言與文化交流。另叮嚀同學留意「總統志工獎」申請注意事項。