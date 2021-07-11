我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲杯／英格蘭vs.義大利 目前1:1

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

洛杉磯海外青年志工月會 學員分享暑期實習心得

洛杉磯訊
7月份月會合照。（主辦單位提供）
7月份月會合照。（主辦單位提供）

洛杉磯海外青年志工(FASCA-LA）7月10日下午舉辦線上月會培訓活動，課程內容包括學員Emily Chen分享至公關公司實習經驗、台灣原住民文化介紹、總統志工獎申請辦法、美國在台協會(AIT)酈英傑處長(Brent Christensen) 獲頒特種外交獎章致詞內容，以及「國際數位學伴計畫」與台中5所國中小學合作教學內容等，課程豐富多元。

學員Emily Chen簡報分享暑期至公關公司實習的經驗。她表示，該公司原本僅接受大學部實習生，但因她對這個行業特別有興趣，積極向公司提出申請，最後幸運以高中生身分進入該公司實習，並得到許多寶貴經驗。

諮詢導師楊賢怡及徐芝蘭肯定同學勇於嘗試的精神！學員Aileen Chen 分享她正在進行的「Science of Happiness」計畫，歡迎同學加入，發揮巧思創造生活中的正能量，共同度過疫情的考驗。

兩位諮詢導師並宣布「國際數位學伴計畫」將於8月份啟動，與台中市中小學學生進行語言文化交流，另詳細說明「總統志工獎」申請步驟，鼓勵同學盡早規劃專業領域學習、工讀實習，以及社區服務等各項活動，度過充實的暑假。

洛僑中心主任張皓鈞偕副主任廖儷雲上線參與，張主任感謝Aileen Chen與Alwin Chen兩位同學協助中心主辦的「i-台灣線上講座」後台工作，並鼓勵學員於暑假期間踴躍參與由僑委會媒合的「國際數位學伴計畫」，與台中市中小學學生進行語言與文化交流。另叮嚀同學留意「總統志工獎」申請注意事項。

洛僑中心張皓鈞主任致詞勉勵學員。（主辦單位提供）
洛僑中心張皓鈞主任致詞勉勵學員。（主辦單位提供）

台灣 美國 原住民

上一則

華人投資者逆勢合併 對投資市場有信心

下一則

南加華人密集城市傳出男子被槍殺

延伸閱讀

遊民滿街頭、兇案激增 賈西提外放留爛攤子

遊民滿街頭、兇案激增 賈西提外放留爛攤子
「黑貓中隊」前隊長王太佑辭世 享壽95歲 最好年華貢獻國家

「黑貓中隊」前隊長王太佑辭世 享壽95歲 最好年華貢獻國家
司機肇逃再撞車起火燃燒 40歲女乘客枉死

司機肇逃再撞車起火燃燒 40歲女乘客枉死
洛縣疫苗接種率 已達70%

洛縣疫苗接種率 已達70%
洛杉磯縣疫苗接種率達到 70%

洛杉磯縣疫苗接種率達到 70%
洛杉磯9日上午明顯搖晃 專家：「聲爆」造成

洛杉磯9日上午明顯搖晃 專家：「聲爆」造成

熱門新聞

一名年輕華人女性日前闖入亞凱迪亞一處代售屋，免費居住數日。（讀者提供）

好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李

2021-07-08 02:20
劉洪新（右）在洛杉磯雙塔監獄服刑期間完成高中課程，並獲得美國高中畢業證書，畢業典禮上與母親劉鳳雲合影。（劉鳳雲提供）

劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷

2021-07-07 02:20
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）

謝理謙先後在南加橙縣和賭城買豪宅 都打破房價紀錄

2021-07-05 18:43
最早在印度現蹤的新冠肺炎Delta病毒，已成為加州主要病毒株。（美國過敏和傳染病研究所所洛磯山實驗室）

Delta傳播迅速成加州主要病毒 6月病例爆增7倍

2021-07-05 02:20
來自加州各地和全美多州近100名華人9日前往曼哈坦灘南灣按摩學校（South Bay Massage College）遊行示威，抗議該校「證」不兌現，要求：還我血汗錢。（民眾提供）

按摩學校糾紛案 近百華人示威抗議：還我血汗錢

2021-07-10 02:20
賭城全面重啟經濟，同時也出現疫情升溫警訊。（KVVU-TV）

遊客擠爆賭城拉斯維加斯 疫情也升溫

2021-07-06 02:20

超人氣

更多 >
Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例
中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙

中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙
海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣
傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了
維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力