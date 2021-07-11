華人投資者逆勢合併 對投資市場有信心

李敏華（後排左三）管理的投資顧問公司，近日和明尼蘇達州獨立財富管理公司Wealth Enhancement Group合併。（記者張宏／攝影）

南加華人投資 業者看好美國 投資環境和股票 市場，和主流投資公司合併擴大業務範圍，為客人提供一站式理財服務。同時呼籲華人投資業者不要局限和集中在某一特定領域，要懂得分散風險。

聖瑪利諾市（San Marino）替客戶管理16億元的華裔金融專家李敏華（Mindy Ying），其管理的投資顧問公司近日和明尼蘇達州獨立財富管理公司Wealth Enhancement Group合併。合併後管理客戶的總資產達318億元，同時利用其500人的團隊、專業知識和創新平台幫助其公司成長。

李敏華表示，雖然疫情衝擊之下增加很多不確定性，但是她一直走穩健長期投資的路線，所以她看好美國投資市場，尤其是美國股票市場。公司合併後能獲得更大的團隊和技術平台的加持，更能滿足新世代的需求，提供其投資、稅務、信託等一站式的服務。

她說，他們的客人70%都是華人，且多數在40歲以上。她發現一些華人投資的視野相對比較狹窄，時常只專注在某一個特定領域。比如華人很喜歡投資房地產，但是和房地產信託（Real Estate Investment Trust ，REITs）相比，房地產流動和變現能力較差。同時作為長期投資，加州的房地產的價格漲幅並不如股票市場。以25年為區間，股票上漲了6.5倍，但是加州房地產上漲是四倍。雖然有些人認為現在股票市場過熱，價格過高，但是長期的投資組合裡一定有美國的股票。

他們在為客人設計投資組合時，會根據其需求和自身狀況進行多元化組合，幫助降低風險。一個好的投資顧問好比是客人的舵手，尤其在市場不確定，客人迷惘的時候能為其指明方向，幫助其長期增長。

對於中國市場，資深投資組合經理人Sonny Lin表示，經濟和政治聯繫在一起，政策的不確定性自然會影響經濟。但是中國作為第二大經濟體也無法忽視，因此他們在為客人設計投資組合時，根據其需求，也會將那些在美國上市的中國公司股票加入其中。