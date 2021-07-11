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南加高溫破紀錄 有些地方華氏120度

戴啟銘
南加一些地區持續破紀錄高溫，野火風險大大增加。（河濱縣消防局）
南加一些地區持續破紀錄高溫，野火風險大大增加。（河濱縣消防局）

【河濱訊】南加連日高溫，民眾感覺似乎待在桑拿房內。內陸一些地區高溫10日也破紀錄。氣象預報稱未來一周在南加沙漠地區高溫可能會再創新高。

棕櫚泉（Palm Springs）地區10日高溫至120度（華氏），突破2012年高溫119度的紀錄。聖地牙哥縣南部的Borrego Springs經歷117度高溫，打破2012年116度紀錄。蘭卡斯特（Lancaster）地區一項保持60年的高溫紀錄被打破，10日當地高溫達113度，而1961年高溫紀錄是112度。棕櫚谷（Palmdale）當天至112度，將2003年後保持的109度高溫紀錄打破。

氣象專家表示，周日（11日）、周一（12日）在南加沙漠及山地一帶仍維持超高溫，至13日才能看到少許降溫，氣溫隨後可能會逐漸降低。

內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣部分山地一帶會發生孤立雷暴天氣，有一些少量降雨，雨量僅有0.01吋的樣子。當局提醒，由於高溫天氣及較強風力，大部分山地及沙漠地帶有發生野火高風險。隨著加州部分地區發生大規模野火，尤其是北加州，官方表示，今年發生野火次數和規模會大大高於2020年，記錄顯示2020年是加州歷史上發生大規模野火最多一年。

國家氣象局已經向河濱、聖伯納汀諾等一些地區發布高溫警報，包括聖伯納汀諾市、安大略市、奇諾市、河濱市、海梅特市、以及坦密庫拉市。預計蘭卡斯特、棕櫚谷等城市未來高溫會至113度，內陸科齊拉谷與聖地牙哥縣交界地區，高溫會在115度至112度。

高溫 加州 南加

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