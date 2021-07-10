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南加週末百度高溫 民眾節省用電防跳閘

記者張宏／綜合報導
本週末南加部分地區百度高溫，其中羚羊谷（Antelope Valley）和Santa Clarita山谷尤其炎熱。官方建議減少戶外活動。（記者張宏／攝影）
本週末南加部分地區百度高溫，其中羚羊谷（Antelope Valley）和Santa Clarita山谷尤其炎熱。官方建議減少戶外活動。（記者張宏／攝影）

本週末南加州部分地區會出現三位數氣溫，其中羚羊谷（Antelope Valley）和Santa Clarita山谷尤其炎熱，政府呼籲民眾節省用電防止跳閘斷電。

羚羊谷從10日到12日晚上9時發出過熱警告，當地溫度預計高達113華氏度，夜間氣溫也不會急劇下降，最低氣溫在70華氏度到80華氏度之間。根據國家氣象局，未來一周受高壓影響，內陸山谷、山脈和沙漠等遠離海岸的大部分地方，氣溫都高於正常水平。

美國國家氣象局10日早上發推文表示，還沒到上午 11 點，羚羊谷的溫度已超過 100度。天氣預報員說，過熱警告可能延伸到Santa Clarita山谷，這取決於高壓系統如何展開。目前，國家氣象局發布了當地高溫警告，將從10日一直持續到11日晚9時，當地預計最高溫度可達105度。

持續的陸上水流將使沿海地區的溫度保持涼爽，但是熱浪往往伴隨著野火，國家氣象局天氣預報員表示，山區和內陸地區的濕度下降，10日下午可能會有陣風，特別是羚羊谷地區。因此，火災危險將繼續升高，尤其在乾燥和多風的地方。

與此同時，營運加州電網的「加州獨立系統營運商」(California Independent System Operator)第二次宣布了Flex Alert，呼籲民眾在10日下午4時到網上9時自願節能，減少系統壓力並防止供電中斷。

加州獨立系統營運商敦促居民將空調恆溫設置為78度，避免使用耗電量大的電器並關閉所有不必要的燈。居民還應考慮對房屋進行預冷，使用窗簾保持房間涼爽。

雖然預報天氣很熱，但預報員表示溫度仍可能略低於每日記錄水平，即在110度到115度範圍內，並且認為肯定低於113度到117度的歷史記錄範圍。

預計13日週二會出現降溫趨勢，氣溫下降到正常水平，但羚羊谷的氣溫依然是三位數。氣象局建議當地民眾保持水分，盡可能避免陽光照射，關心身邊親戚和可能易中暑的鄰居。

加州 高溫 美國

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