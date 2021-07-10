眾人納涼避暑 探險者體驗沙漠火爐

Apple和她的孩子們周末逛棕櫚泉，體驗115度高溫下的沙漠火爐。（Apple提供）

熱浪持續襲擊南加州 ，部分地區周末再現三位數高峰，民眾千方百計納涼避暑，海邊、游泳池、冰飲店、圖書館、電影院和大型購物中心人滿爲患，還有不少人乾脆足不出戶在家吹空調；不過，也有華人家庭勇敢奔赴棕櫚泉，在將近115度的高溫 下體驗沙漠火爐和不一樣的沙漠星空，其樂無窮。

「一直想著暑期帶孩子們來看看南加 州的沙漠夕陽，星河下露營」。格蘭杜拉華人媽媽Apple雷表示，一個多月前計劃這次周末全家旅行時，滿腦子都是浪漫畫面。沒料到當天中午全家開車到棕櫚泉時，已是華氏114.8華氏高溫，五歲的Charles和七歲的Bruce走在路上就像走在火爐上，「我的眼皮都在滴汗」，整個空氣就像桑拿屋，出門時準備的一大桶各種冰飲，行程不到一半已消耗見底，孩子們一直嚷著要吃冰。Apple說，雖然自己和先生都來自中國最北方，但也曾經在南方居住多年，領教中國南方的高溫潮熱，但從來沒有經歷這麽高溫，「人生第一次」，「一路真的好擔心會中暑」。

下午全家達到約書亞樹（Joshua Tree National Park），依然是108度高溫，180元一晚的蒙古包根本不敢開窗，沒有空調，外面暑氣逼人，包内已比包外涼快太多。不過Apple表示，傍晚時分，沙漠上溫度已大大下降，夜空下看星河的樂趣，讓孩子和大人都忘卻了白天高溫的煎熬，人生難得的體驗。

「就因爲知道這段時間都是高溫，所以周末之前早早離開南加州」。阿罕布拉Jack劉表示，在康奈爾大學讀博士的孩子這周正好放假回來，全家趕在周末前一路往北，300哩距離，溫度相差將近30度，在接近北加州的海邊逛逛魚市和小古董店，吃點喝點，「難得感覺自己有點像當年的海明威」。

美國西北部地區和加拿大今年6月迎來歷史性熱浪，俄勒岡、華盛頓州近期都出現115度高溫，導致將近200人中暑或併發症喪生。南加州最近兩周也出現高溫天氣，大部分地區持續90度以上。公共衛生部門呼籲民眾注意降溫納涼，尤其是有心血管、慢性病和呼吸性疾病患者，注意避免中暑。公衛部門也呼籲缺乏納涼條件的民眾，多多利用各地為公眾開放的避暑中心，躲過高溫峰期。

「這麽熱的天，去哪裏都不如呆在家裏」，不少華人表示，家中的空調和游泳池是避暑的最好方式。