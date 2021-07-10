我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新華社：上海復星與台積電、鴻海、永齡 簽約疫苗銷售

維州夏洛茲維爾 種族衝突4年後 李將軍雕像終拆除

眾人納涼避暑 探險者體驗沙漠火爐

記者楊青／洛杉磯報導
Apple和她的孩子們周末逛棕櫚泉，體驗115度高溫下的沙漠火爐。（Apple提供）
Apple和她的孩子們周末逛棕櫚泉，體驗115度高溫下的沙漠火爐。（Apple提供）

熱浪持續襲擊南加州，部分地區周末再現三位數高峰，民眾千方百計納涼避暑，海邊、游泳池、冰飲店、圖書館、電影院和大型購物中心人滿爲患，還有不少人乾脆足不出戶在家吹空調；不過，也有華人家庭勇敢奔赴棕櫚泉，在將近115度的高溫下體驗沙漠火爐和不一樣的沙漠星空，其樂無窮。

「一直想著暑期帶孩子們來看看南加州的沙漠夕陽，星河下露營」。格蘭杜拉華人媽媽Apple雷表示，一個多月前計劃這次周末全家旅行時，滿腦子都是浪漫畫面。沒料到當天中午全家開車到棕櫚泉時，已是華氏114.8華氏高溫，五歲的Charles和七歲的Bruce走在路上就像走在火爐上，「我的眼皮都在滴汗」，整個空氣就像桑拿屋，出門時準備的一大桶各種冰飲，行程不到一半已消耗見底，孩子們一直嚷著要吃冰。Apple說，雖然自己和先生都來自中國最北方，但也曾經在南方居住多年，領教中國南方的高溫潮熱，但從來沒有經歷這麽高溫，「人生第一次」，「一路真的好擔心會中暑」。

下午全家達到約書亞樹（Joshua Tree National Park），依然是108度高溫，180元一晚的蒙古包根本不敢開窗，沒有空調，外面暑氣逼人，包内已比包外涼快太多。不過Apple表示，傍晚時分，沙漠上溫度已大大下降，夜空下看星河的樂趣，讓孩子和大人都忘卻了白天高溫的煎熬，人生難得的體驗。

「就因爲知道這段時間都是高溫，所以周末之前早早離開南加州」。阿罕布拉Jack劉表示，在康奈爾大學讀博士的孩子這周正好放假回來，全家趕在周末前一路往北，300哩距離，溫度相差將近30度，在接近北加州的海邊逛逛魚市和小古董店，吃點喝點，「難得感覺自己有點像當年的海明威」。

美國西北部地區和加拿大今年6月迎來歷史性熱浪，俄勒岡、華盛頓州近期都出現115度高溫，導致將近200人中暑或併發症喪生。南加州最近兩周也出現高溫天氣，大部分地區持續90度以上。公共衛生部門呼籲民眾注意降溫納涼，尤其是有心血管、慢性病和呼吸性疾病患者，注意避免中暑。公衛部門也呼籲缺乏納涼條件的民眾，多多利用各地為公眾開放的避暑中心，躲過高溫峰期。

「這麽熱的天，去哪裏都不如呆在家裏」，不少華人表示，家中的空調和游泳池是避暑的最好方式。

南加周末高溫，五歲的David王和家長在自家游泳池中消暑納涼。（記者楊青／攝影）
南加周末高溫，五歲的David王和家長在自家游泳池中消暑納涼。（記者楊青／攝影）
格蘭杜拉Apple和先生及他們的孩子們周末前往約書亞樹公園住蒙古包露營，體驗沙漠...
格蘭杜拉Apple和先生及他們的孩子們周末前往約書亞樹公園住蒙古包露營，體驗沙漠火爐的味道。（Apple提供）
Apple和她的孩子們周末逛棕櫚泉，體驗115度高溫下體的沙漠火爐。（Apple...
Apple和她的孩子們周末逛棕櫚泉，體驗115度高溫下體的沙漠火爐。（Apple提供）

高溫 加州 南加

上一則

「黑貓中隊」前隊長王太佑辭世 最好年華貢獻國家

延伸閱讀

南加州諾氏遊樂園外傳槍聲 數人受傷

南加州諾氏遊樂園外傳槍聲 數人受傷
熱浪來襲 灣區部分地區恐達112度

熱浪來襲 灣區部分地區恐達112度
周末熱浪襲南加 或有120度高溫

周末熱浪襲南加 或有120度高溫
熱浪周末到 自家後院泳池成避暑、聚會好地方

熱浪周末到 自家後院泳池成避暑、聚會好地方
熱浪來襲 灣區部分地區恐達112度

熱浪來襲 灣區部分地區恐達112度
本週末熱浪席捲南加 氣象局發超高溫警報

本週末熱浪席捲南加 氣象局發超高溫警報

熱門新聞

一名年輕華人女性日前闖入亞凱迪亞一處代售屋，免費居住數日。（讀者提供）

好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李

2021-07-08 02:20
劉洪新（右）在洛杉磯雙塔監獄服刑期間完成高中課程，並獲得美國高中畢業證書，畢業典禮上與母親劉鳳雲合影。（劉鳳雲提供）

劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷

2021-07-07 02:20
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）

謝理謙先後在南加橙縣和賭城買豪宅 都打破房價紀錄

2021-07-05 18:43
爾灣一所華人住宅遭竊盜闖入，圖為案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

爾灣華女沐浴 遭2非裔入室洗劫

2021-07-03 02:20
最早在印度現蹤的新冠肺炎Delta病毒，已成為加州主要病毒株。（美國過敏和傳染病研究所所洛磯山實驗室）

Delta傳播迅速成加州主要病毒 6月病例爆增7倍

2021-07-05 02:20
賭城全面重啟經濟，同時也出現疫情升溫警訊。（KVVU-TV）

遊客擠爆賭城拉斯維加斯 疫情也升溫

2021-07-06 02:20

超人氣

更多 >
密蘇里州疫情惡化…夫婦稱「打疫苗非優先考量」 雙雙染疫

密蘇里州疫情惡化…夫婦稱「打疫苗非優先考量」 雙雙染疫
打疫苗補強針？CDC、FDA聯合聲明：完成接種者不需要

打疫苗補強針？CDC、FDA聯合聲明：完成接種者不需要
川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分

川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分
重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明
海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場