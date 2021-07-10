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300元子女抵稅額7月15日到帳

記者張宏／洛杉磯報導
聯邦眾議員Jimmy Gomez講話。（記者張宏／攝影）
聯邦眾議員Jimmy Gomez講話。（記者張宏／攝影）

從7月15日開始，全美88%的未成年孩童，每人每月將自動收到250元至300元的「子女抵稅額」（child tax credit）。聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）和戈麥斯（Jimmy Gomez）等人10日在播佑岡（Boyle Heights）集會，慶祝每個孩子每月 300元的抵稅額，並且呼籲能將此項福利政策永久化。

（影音來源：記者張宏）

現場聚集著母親和兒童，大家都很開心能在15日之後，每個家庭的每個孩子每月能收到300元的稅收抵免。趙美心表示，這個福利受益者不僅是亞裔或西裔，還有其他各族群。很多在餐廳工作的亞裔因為疫情失業或者工時減少，而這些人多數要養家糊口，她希望該政策能帶給他們切實的幫助。

聯邦眾議員 Jimmy Gomez、加州眾議員聖提牙哥（Miguel Santiago）等參與了活動，並希望該政策能永久採用。 該活動由西區復興組織（People Organized for Westside Renewal）及其合作夥伴主辦，這次活動將成為「家庭維持生計周」（Keep Families Afloat Week）的一部分。

加州上升和洛杉磯發展(Level Up CA & Ground Game LA)組織代表馬天添表示，他很高興有這樣一個福利能幫助那些有需要的家庭和孩子，希望能讓每一個有需要的家庭因此受益。讓各個族裔的孩子能因此獲得健康成長。這筆錢將於15日到賬，大家記得查收。

全美大約3900萬個家庭的6500萬左右未成年子女將符合資格，占全美兒童的88%。子女抵稅額福利來自於拜登總統規模1.9兆疫情紓困法案，法案內容將疫情期間的兒童抵稅計畫延長一年，並讓民眾可以提早一步按月領取福利。全美將近88%兒童符合領取資格，家長將會自動收到金額，不需要另外提出申請。拜登今年4月曾提議，讓兒童抵稅福利繼續延長到2025年。

研究報告估計，兒童抵稅福利有機會讓美國兒童貧窮問題得以減半，但一年將花費1000億元預算。如果該政策永久化，這筆錢最後誰來買單？

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）希望該政策能帶給家庭切實的幫助。（記者張宏／...
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）希望該政策能帶給家庭切實的幫助。（記者張宏／攝影）
播佑岡（Boyle Heights）集會慶祝每個孩子每月有300元子女抵稅額。（...
播佑岡（Boyle Heights）集會慶祝每個孩子每月有300元子女抵稅額。（記者張宏／攝影）

福利 眾議員 疫情

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