南加州諾氏遊樂園外傳槍聲 數人受傷

諾氏樂園外槍聲響起，家長和孩童蹲下來自我掩藏。（電視畫面截圖）

位於南加州橙縣的著名遊樂園 場所諾氏 樂園（Knott’s Berry Farm），9日週五晚間在樂園場外發生了一起駕車槍擊 案，造成數人受傷。航拍和視頻顯示，現場有警車和救護車，警方封鎖了交通；樂園內秩序大亂，遊客帶著孩子慌亂向前跑不知所措。

橙縣消防局發言人多蘭 (Sean Doran) 表示，當晚大約 8:30左右，該局接到了在海灘大道（Beach Boulevard）和 拉帕瑪大街（La Palma Ave）要求醫療救助的電話。一名槍擊受害者被送往醫院，另外三人也接受了護理人員的治療並被送往醫院。暫時無法立即提供有關傷者狀況或槍手身份的信息。

現場的航拍視頻顯示，多輛救護車停在諾氏樂園大門外，附近還坐著幾個人，一些警車阻擋了公園入口周圍的交通。

社交媒體發布的畫面顯示，槍聲響起時，樂園內的人們紛紛跑向出口，有人甚至跳柵欄逃跑。當時人在公園裡的遊客邁爾斯 (Carol Myers) 將現場描述為「混亂」，她後來告訴媒體，「沒有人知道他們應該跑向樂園的前面，還是應該跑向樂園的後面。」

一位名叫傑登（Jayden）的少年告訴 KTLA，他的朋友被一名男子開槍擊中，槍手在人們走出公園時向他們開槍。「我只是向前跑，因為不想中槍」。傑登後來見到了受傷的朋友並試圖安慰他。

諾氏樂園在一份聲明中說，工作人員在大門外幫助了一名受害者。

加州公路巡邏局發言人德爾加多（Mayra Delgado）稱，槍擊事件發生後，Crescent大道和 91 號高速公路之間的海灘大道已經關閉。