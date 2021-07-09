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LAX貨運公司前僱員盜竊金條認罪

記者張宏／綜合報導
洛杉磯國際機場一家貨運公司兩名前僱員因盜竊金條認罪。（LAX臉書）
洛杉磯國際機場一家貨運公司兩名前僱員因盜竊金條認罪。（LAX臉書）

洛杉磯國際機場（LAX）一家貨運公司的兩名前僱員9日向聯邦認罪，承認盜竊國際貨物的金條。據美國檢察官辦公室稱，現年 38 歲的Marlon Moody和 35 歲的Brian Benson將於11月1日宣判，罪名是串謀盜竊州際或外國貨物。

兩被告都在Alliance Ground International公司上班，這是一家為洛杉磯國際機場提供地勤服務的公司。4月22日晚，一批金條由新加坡航空運輸抵達洛杉磯國際機場，總共有2000根金條，每根金條重 2.2磅，每條價值 5萬6000美元，由加拿大銀行指示從澳大利亞運往紐約。

聯邦檢察官說，在LAX中途停留期間，黃金被卸下並固定好，但當晚庫存顯示一個裝有25根金條的箱子不見了。

4月23日上午Moody在新加坡航空公司貨運倉庫附近發現了丟失的一箱金條，他將箱子放在皮帶裝載機上，從中取出四根金條。不久，Benson乘坐公司廂型車來接Moody，他們交換了關於金條的短信。根據起訴書，兩名被告後來離開機場前往附近的停車場，Moody在那裡給了Benson四根金條中的一根。

4月23日晚，貨物處理人員發現了丟失的裝有剩餘21根金條的箱子。當局展開調查，最終鎖定Benson和Moody。

起訴書稱，Moody於5月4日向親戚贈送一根金條，並指示家人將金條換成車輛或金錢。Moody把剩下兩根金條埋在後院。

根據美國檢察官辦公室的說法，在案發約兩週後，聯邦調查局找回了所有四根金條。

洛杉磯國際機場 檢察官 新加坡

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