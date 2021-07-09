拜登總統提名洛杉磯市長賈西提任美國駐印度大使

洛杉磯市長賈西提將出任美國駐印度大使。（市長辦公室圖片）

白宮9日週五宣布，在洛杉磯 經濟蓬勃發展、無家可歸危機惡化和摧毀性疫情流行期間，領導洛杉磯市的市長賈西 提（Eric Garcetti）將被拜登 總統提名為美國駐印度大使（Ambassador to India）。

如果得到參議院確認，賈西提將成為一個多世紀以來首位在任期結束前自願離任的洛杉磯市長。他原定於 2022 年 12 月卸任，屆時他將完成第二個市長任期。因為洛杉磯市改變了選舉日程，該市長任期被延長了 18 個月。

在宣布該項消息時，白宮將強調賈西提的全面責任和洛杉磯的全球角色，強調洛杉磯市長對西半球最繁忙的貨櫃船港和世界上最繁忙的機場之一的監督責任。賈西提還與全球同行建立了聯繫，以推動更強有力的氣候變化政策，包括印度。

賈西提於 2013 年首次當選市長，隨著洛市繼續從 COVID-19 大流行中恢復過來時，他準備卸任。雖然商店和餐館已經重新開業，但是洛市旅遊業的恢復速度，以及市中心、好萊塢和其他商業中心的未來仍然存在疑問。

出任拜登政府的大使職位為賈西提提供了一條遠離選舉政治的新職業道路，但同時也讓他受到批評，稱他正在放棄洛杉磯，因為洛杉磯正在努力應對棘手的無家可歸危機和不斷上升的槍支暴力。