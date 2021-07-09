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本週末熱浪席捲南加 氣象局發超高溫警報

記者丁曙／綜合報導
氣象局發超高溫警報，本週末熱浪席捲南加。（GettyImages）
氣象局發超高溫警報，本週末熱浪席捲南加。（GettyImages）

國家氣象局9日發出「超高溫警告」（Excessive heat warnings），本周末南加州大部分地區將被高溫熱浪籠罩，並將持續到下週一12日早上。此次氣溫過熱，局部地區氣溫高達華氏120 度，又被稱為「熱浪殺手」（Heat waves are killers），10日本週六可能是這場熱浪中最熱的一天，民眾出行務必注意安全。

一些可能受災最嚴重的地區，包括聖地牙哥縣沙漠、科切拉和羚羊谷、聖路易斯奧比斯波縣內陸和庫亞馬山谷。預報員說，到週末，蘋果和盧塞恩（Apple and Lucerne）山谷的溫度將會攀升至 120 度——可能是今年迄今為止最熱的。在惡名昭著的炎熱沙漠死亡谷（Death Valley），週日氣溫預計將達到 130 度——創下地球上可能是近一個世紀以來最熱的記錄。

氣象部門還發布了聖克拉麗塔山谷（Santa Clarita Valley）以及洛杉磯、聖塔芭芭拉和范杜拉縣山區的高溫預警，這些地區的氣溫可能飆升至 105 度。預報員警告說，預計濕度也很低，大約在 10% 到 13% 之間。低濕度、高熱和陣風的結合，大大增加了火災風險。

但是，南加州沿海地區預計將保持涼爽，氣溫可能低於 80 度。但洛杉磯縣的內陸部分可能會接近 100 度，沙漠溫度可能會飆升至 115 度。

高溫 熱浪 加州

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