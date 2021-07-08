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環保大趨勢 一次性水瓶將在LAX機場逐步消失

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯機場委員會 (BOAC)8日一致批准在洛杉磯國際機場 (LAX) 和范奈斯（VNY) 機場逐步淘汰一次性水瓶。（LAX提供）
洛杉磯機場委員會 (BOAC)8日一致批准在洛杉磯國際機場 (LAX) 和范奈斯（VNY) 機場逐步淘汰一次性水瓶。（LAX提供）

環保大趨勢，一次性水瓶將在機場消失？為支持洛杉磯世界機場（LAWA）實現設施零浪費的大膽計劃，洛杉磯機場委員會 (BOAC)8日一致批准在洛杉磯國際機場 (LAX) 和范奈斯機場（VNY)逐步淘汰一次性水瓶。

洛杉磯市長賈西提 (Eric Garcetti) 表示，洛杉磯的綠色新政旨在採取大膽行動應對氣候變化，LAX逐步淘汰塑料瓶是洛杉磯朝這一目標邁出的重要一步，同時期待繼續推動LAX成為可持續經濟增長的典範。

機場委員會主席Sean Burton表示，機場委員會很自豪能夠採取行動，逐步淘汰兩個機場的一次性水瓶，在減少廢物目標邁出重要一步。LAX安裝了數十個水瓶加注站，並允許以紙盒或回收鋁罐的形式銷售水，保證乘客在機場保持水分充足。

根據該政策，LAWA及在 LAX 和 VNY機場簽訂租賃，或特許協議的企業，必須用可持續替代品（包括可回收鋁、玻璃或經過認證的可堆肥材料）製成的容器，替代一次性塑料水瓶。除了餐廳、特許經營店和休息室外，該政策還適用於自動售貨機供應商和機場活動。各種尺寸和類型的預包裝水，包括純淨水、礦泉水、碳酸水或蘇打水以及電解質增強水產品，均受該政策約束。機上供應的瓶裝水除外。

LAWA 首席執行官Justin Erbacci表示，希望2045年機場能夠實現零浪費。

為幫助支持這項新政策，洛杉磯水電部正與 LAWA 合作，在 LAX 航站樓各處安裝 60 個新的補水站，為乘客提供方便的優質飲用水。

該政策對 LAWA 和所有新的租戶，和新的特許經營立即生效。現有租戶或特許權商家企業將有兩年時間，逐步淘汰用完其庫存中可能已有的塑料水瓶，並在2023年6月30日之前修改採購合同切換到合規產品。

洛杉磯國際機場 LAX 賈西

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