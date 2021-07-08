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洛縣長堤港上半年貨櫃量比去年同期暴增38.5%

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
今年上半年貨櫃船塞爆長堤港口。（本報檔案照）
今年上半年貨櫃船塞爆長堤港口。（本報檔案照）

洛杉磯縣長堤港8日公告，隨著新冠疫情趨緩，經濟全面重啟，港口出入貨櫃量也逐漸穩定。不過6月累積的貨櫃量，仍比過去幾年高出20.3%。

根據長堤港數據報告顯示，港口在6月處理了72萬4297個20呎標準貨櫃 (Twenty-foot equivalent unit)，比5月份的90萬7216個少了一些。港口人員表示，加州經濟已全面重啟，不少人開始上餐館吃飯、出門逛街。貨櫃量減少可能與消費者不再只依靠線上購物或物流維生有關。

6月份港口進出口數據指出，6月進口貨櫃上升18.8%，共有35萬7101個20呎標準貨櫃；出口量維持穩定，稍微下降0.5%，共出口了11萬6947個20呎標準貨櫃。港口6月份有超過25萬個空櫃。長堤港執行長Mario Cordero表示，6月份數據告訴大家，隨經濟全面重啟，更多業者開放，消費者往後需要運輸物品的需求量將逐漸降低。港口未來也將竭盡所能與其他產業合作，使貨櫃搬運變得更快、更有效率。

事實上，今年上半年的貨櫃運輸量比去年同期暴增38.5%，共搬運了275萬3828箱貨櫃，運輸物品多數為居家用品、傢俱、電器用品等。

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