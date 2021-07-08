長榮航空防疫推出兩項新電子措施 減少不必要接觸

長榮航空推出「旅客健康聲明」電子化系統，並與AOKpass平台及醫療夥伴MedAire合作，於往返台北-洛杉磯、台北-舊金山航線，試行電子健康護照驗證。此兩項措施都是為了簡化旅客在機場的各項防疫檢驗，以及減少不必要的接觸。（長榮航空提供）

長榮 航空7月8日於長榮官網及APP推出「旅客健康聲明」電子化系統，7月9日與AOKpass平台及醫療夥伴MedAire合作，於往返台北-洛杉磯、台北-舊金山航線，試行電子健康護照驗證；此兩項措施都是為了簡化旅客在機場的各項防疫 檢驗，以及減少不必要的接觸。

長榮航空新上線的「旅客健康聲明」電子化系統，旅客只要在飛機起飛前48小時至一小時，於長榮航空官網或手機APP「預辦登機/報到」輕鬆完成輸入，即可免除在機場報到櫃台填寫紙本的不便，並減少不必要的接觸，省時、便利又環保。

AOKpass為國際醫療組織SOS，和旗下的醫療夥伴MedAire、國際商會(ICC)及通用驗證公司(SGS)共同成立的電子健康護照平台，在COVID-19疫情爆發後積極開發PCR核酸檢測 報告、疫苗注射的數位驗證。長榮航空透過與舊金山、洛杉磯、桃園三地機場公司合作，將於往返台北-洛杉磯、台北-舊金山航線使用AOKpass電子健康護照平台，進行核酸檢測PCR驗證。

長榮航空表示，旅客搭機前可透過App Store，或Google Play下載AOKpass應用程式於個人手持行動裝置，完成註冊程序，並依據長榮航空官網新型冠狀病毒肺炎專區，或是APP內提供的訊息，進行PCR檢測預約，前往醫療院所完成檢測後，將取得的數位驗證碼(QR code)存置於手機，在機場報到時僅需提供存放手機內的驗證碼，供機場地勤人員掃描，即可迅速判讀醫療報告的真偽。但為配合台美兩地現行的規定，旅客仍須攜帶由醫療院所開立的PCR核酸檢測紙本報告備查。

全球疫苗陸續施打後，各國邊境已經逐漸解封，未來跨國境搭機旅客備妥疫苗接種，及PCR核酸檢測證明將成為趨勢，數位健康驗證平台將會扮演重要角色；長榮航空今年3月開始與Affinidi電子健康驗證平台合作，於新加坡和馬來西亞試行。繼此次與AOKpass電子健康護照驗證平台，於台北-洛杉磯、台北-舊金山航線試行後，目前也積極與國際航空運輸協會(IATA)洽商，持續與國際防疫驗證平台做最佳的串聯，以尋求最安全、最有效率、最便利旅遊的方式，因應疫情後的航空市場需求。

長榮航空自疫情以來，持續以最嚴謹的態度做好各項防疫工作，除了加強航機內清潔消毒、提供機上個人防疫包，也不斷優化服務方式，包括鼓勵旅客自助報到、調整登機順序、實施人臉辨識登機等措施。同時也積極參與防疫驗證平台試行，努力帶給旅客安心、安全的飛行體驗，成為台灣唯一獲得澳洲航空專業評鑑網站AirlineRatings.com防疫七星級認證，並被評選全球前20最佳防疫航空公司。同時也獲得世界觀光旅遊委員會WTTC (World Travel & Tourism Council)安全旅遊戳記認證，成為國際安全旅遊接待服務鏈的一員。