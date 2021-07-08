洛杉磯市打算將戶外就餐永久化

為幫助受疫情打擊的餐飲業，洛杉磯市計劃將戶外用餐永久化。（記者張宏╱攝影）

為幫助受疫情 打擊的餐飲業，洛杉磯 市計劃將戶外用餐永久化。疫情嚴重摧毀洛杉磯的餐飲業，洛市市中心小東京 受到的打擊尤其嚴重，其他一些家庭小餐館也是如此。因為語言、文化和技術障礙等因素，使一些餐廳業者難以適應網絡訂餐外賣的現實。

在洛杉磯市小東京第一街上擠滿從路邊一直延伸到街上吃飯的人。這條街的東部街區已成為戶外用餐中心，這要歸功於洛杉磯市一項計劃，該計劃允許餐館在疫情期間提供戶外座位，且市府官員正考慮在整個城市提供永久戶外就餐的可能性。

戶外就餐計劃2020年5月在市長緊急授權下創建，名為L.A. Al Fresco，允許餐廳將戶外用餐擴展到人行道、停車場和城市街道的部分區域。因為該授權不會無限期持續下去，因此讓食客和餐廳員工對洛杉磯戶外用餐的未來感到疑惑。

洛杉磯市市長賈西提 (Eric Garcetti)7日前往小東京與餐館老闆交談時表示，市府目前對餐廳戶外用餐的臨時授權，延長至 9 月 1 日。同時討論永久化的可能性，及製定盡可能簡單的規則，方便企業遵循。儘管洛杉磯歷史街區可能會有不同規則以維護建築外牆，但屆時規定會盡量統一，避免在洛市有四家分店的老闆要遵循四種規定，且會盡量對殘疾人更友好。該規劃預計秋天之前完成，目前紐約市已宣布將戶外用餐計劃永久化的時間表。

賈西提表示，他希望保留寬鬆的代客泊車和場外停車要求，這樣可為戶外用餐的餐廳留出路邊就餐區域。

在過去的16個月裡，加州餐飲業已經不堪重負。根據州參議院疫情應對委員會調查結果，加州失去100 萬個工作崗位，多達 30% 的餐廳因為疫情被迫永久關閉。

聖蓋博谷之前提供戶外就餐的一些華人餐廳，現在也沒有拆除戶外的帳篷。一名業者表示，疫情反復，也許年底疫情還會嚴重，所以要未雨綢繆，且花錢做的帳篷不會輕易拆掉，除非市府強制。但是一些市民反映，一些廣場車位變成戶外就餐區域，導致車位一位難求，且交通擁擠，讓人覺得很不方便，就餐體驗也沒有很好。