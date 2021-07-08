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南加內陸兩縣近日新冠肺炎入院病患數激增

記者啟鉻／綜合報導
近日內陸兩縣新冠病毒感染入院病患激增。（河濱社區醫院）
近日內陸兩縣新冠病毒感染入院病患激增。（河濱社區醫院）

近期南加內陸兩縣、河濱縣（Riverside County ）和聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）的新冠肺炎感染入院患者數近日激增。據官員表示，原因與新冠肺炎病毒繼續傳播，及部分居民未接種疫苗有關。

河濱縣7日發布報告，在過去一周入院的新冠肺炎感染病數激增，自5月中旬以來數量最多，與病毒繼續傳播及部分民眾未接種疫苗有關。在過去兩天，每天都有感染入院病患68例，是自5月中旬以來最高的。6月12日較低入院數為27例。目前在加護病房有12例確診病患及兩例疑似病例。

在上一周，河濱縣新增新冠肺炎感染病例1356例，死亡新增12例，較比至6月30日前一周數量增加33%，而這周死亡數九例。自疫情發生以來，河濱縣總計COVID-19感染者30萬3000餘例，死亡總計4600多例。

從州府疫苗接種統計，過去一周，河濱縣接種疫苗2萬9032劑，較比先前一周下降38%。從疫苗接種開始至今，縣域接種至少一劑疫苗居民數114萬多人，有超過98萬人完全接種疫苗。

聖伯納汀諾縣近期也出現感染入院病患增加情況，為近三個月以來最高。據縣公衛局7日報告，過去兩天，自4月初以來首次入院感染病患超過100例。縣域在過去一周新增感染者455例，較比6月30日前一周增加16%。有22例患者在加護病房。自疫情發生以來，聖伯納汀諾縣新冠肺炎感染數總計超過30萬例，死亡總計4700多例。

疫苗接種統計，目前有94萬6900多人至少接種一劑疫苗，完全接種疫苗的居民有81萬8900餘人。

疫苗 新冠肺炎 疫情

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