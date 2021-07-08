我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刪含中華民國國旗推文 白宮：無心之過毋需解讀

海地總統遇刺 警方已逮捕6人 含一美國公民

南加優步女司機被刺傷致命 女嫌犯才17歲

本報記者╱聖地牙哥報導
聖地牙哥縣國家市（National City）警局指出，6日被刺死的優步女司機是58 歲的韋伯（ Raquel Wehber）。（本報檔案照）
聖地牙哥縣國家市（National City）警局指出，6日被刺死的優步女司機是58 歲的韋伯（ Raquel Wehber）。（本報檔案照）

南加聖地牙哥縣國家市（National City）警局8日指出，6日被刺死的優步女司機是58歲的韋伯（ Raquel Wehber）。17歲的女嫌犯訂7月9日周五上午8點，在聖地牙哥少年法庭過堂。

國家市警局指出，7月6日周二下午3點後不久，巡邏員警接到911報警電話，稱一名婦女在South Lanoitan街1800街區遭到毆打，員警趕到現場後，發現韋伯身上流著血且沒有反應；幾乎同一時間趕到現場的救護人員，試圖救回她的生命，但徒勞無功，韋伯當場被宣布死亡。

國家市警局發言人斯普林格（Kenneth Springer）說，警方隨後在目擊民眾提供的關鍵信息下，立即將嫌犯抓獲。但因為她是未成年人，名字被隱瞞，目前嫌犯被收押在少年監獄，預定周五受審。

警方目前不清楚為什麼嫌犯要刺傷受害人，以及案發時嫌犯是否乘坐在受害者的車子裡。偵探目前正在獲取搜查令的過程中，以便查閱在此事件中使用的優步帳戶。至於嫌犯和韋伯是否原來就認識、彼此是熟人，警方都不清楚，只知道韋伯案發時正處在叫車服務的輪班任務中。

聖地牙哥 監獄 南加

上一則

疫情改變人生觀？不管勞力或技術型 老闆都招人苦哈哈

下一則

南加內陸兩縣近日新冠肺炎入院病患數激增

延伸閱讀

罷免州長紐森特別選舉 排定9月14日

罷免州長紐森特別選舉 排定9月14日
罷免州長紐森特別選舉 9月14日舉行

罷免州長紐森特別選舉 9月14日舉行
罷免加州州長紐森特別選舉 9月14日舉行

罷免加州州長紐森特別選舉 9月14日舉行
距離大選不到3個月 德國綠黨總理候選人被控新書抄襲

距離大選不到3個月 德國綠黨總理候選人被控新書抄襲
罷免選票未印黨籍 紐森將提訟「加註」

罷免選票未印黨籍 紐森將提訟「加註」
加州州長狀告他欽點的州務卿 因罷免選票未列政黨傾向

加州州長狀告他欽點的州務卿 因罷免選票未列政黨傾向

熱門新聞

爾灣一所華人住宅遭竊盜闖入，圖為案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

爾灣華女沫浴 遭2非裔入室洗劫

2021-07-03 02:20
劉洪新（右）在洛杉磯雙塔監獄服刑期間完成高中課程，並獲得美國高中畢業證書，畢業典禮上與母親劉鳳雲合影。（劉鳳雲提供）

劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷

2021-07-07 02:20
重啟以來，洛縣新增病例快速上升。（Getty Images）

解封後 洛杉磯縣新病例快速增加

2021-07-02 02:20
一名年輕華人女性日前闖入亞凱迪亞一處代售屋，免費居住數日。（讀者提供）

好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李

2021-07-08 02:20
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）

謝理謙先後在南加橙縣和賭城買豪宅 都打破房價紀錄

2021-07-05 18:43
最早在印度現蹤的新冠肺炎Delta病毒，已成為加州主要病毒株。（美國過敏和傳染病研究所所洛磯山實驗室）

Delta傳播迅速成加州主要病毒 6月病例爆增7倍

2021-07-05 02:20

精彩推薦

超人氣

更多 >
坎城影展蹭紅毯 女子「一抬手裡面沒穿」放送胸前兩點

坎城影展蹭紅毯 女子「一抬手裡面沒穿」放送胸前兩點
影／美警察攔截違規駕駛 為何要用手碰後行李箱？

影／美警察攔截違規駕駛 為何要用手碰後行李箱？
搭機遇後方乘客「光腳入侵扶手」他機智回應博好評

搭機遇後方乘客「光腳入侵扶手」他機智回應博好評
波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚

波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚
海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療

海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療