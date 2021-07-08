南加優步女司機被刺傷致命 女嫌犯才17歲

聖地牙哥縣國家市（National City）警局指出，6日被刺死的優步女司機是58 歲的韋伯（ Raquel Wehber）。（本報檔案照）

南加聖地牙哥 縣國家市（National City）警局8日指出，6日被刺死的優步女司機是58歲的韋伯（ Raquel Wehber）。17歲的女嫌犯訂7月9日周五上午8點，在聖地牙哥少年法庭過堂。

國家市警局指出，7月6日周二下午3點後不久，巡邏員警接到911報警電話，稱一名婦女在South Lanoitan街1800街區遭到毆打，員警趕到現場後，發現韋伯身上流著血且沒有反應；幾乎同一時間趕到現場的救護人員，試圖救回她的生命，但徒勞無功，韋伯當場被宣布死亡。

國家市警局發言人斯普林格（Kenneth Springer）說，警方隨後在目擊民眾提供的關鍵信息下，立即將嫌犯抓獲。但因為她是未成年人，名字被隱瞞，目前嫌犯被收押在少年監獄 ，預定周五受審。

警方目前不清楚為什麼嫌犯要刺傷受害人，以及案發時嫌犯是否乘坐在受害者的車子裡。偵探目前正在獲取搜查令的過程中，以便查閱在此事件中使用的優步帳戶。至於嫌犯和韋伯是否原來就認識、彼此是熟人，警方都不清楚，只知道韋伯案發時正處在叫車服務的輪班任務中。