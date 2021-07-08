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疫情改變人生觀？不管勞力或技術型 老闆都招人苦哈哈

記者楊青／洛杉磯報導
加州重啓，但許多行業面臨復工興趣不高，人手短缺情況。（記者楊青／攝影）
加州重啓，但許多行業面臨復工興趣不高，人手短缺情況。（記者楊青／攝影）

加州經濟於6月15日全面重啓，很多行業面對民眾井噴式報復性消費，但不少企業卻苦於員工大量流失和招工難，上崗人手供不應求，不僅是勞力型的餐飲業，甚至連診所、律師樓等技術型企業也「出錢招不來人」，跌破眼鏡。

阿罕布拉市的李姓牙醫夫婦最近忙得焦頭爛額，來洗牙治牙的病人每天一早排滿了人，另一個更重要的原因是請不到助理，平常悠哉游哉的醫師娘，「不得不加入先生緊張的工作。「現在我們每周開五天，但只有一天有助理」。

李醫師無奈表示，其他四天，學過牙醫的太太就前臺後臺跑。以前太太專管前臺接待病人、處理文件、和保險公司聯絡，現在還兼職助理。以前下班後就可以回家，現在幾乎每天都要加班加點，做不完的事情，沒想到開了幾十年的診所愈做愈辛苦。

西柯汶那市家庭全科醫師Steve黃表示，事實上今年3、4月疫情緩和開始，他就聯絡原來的助理上班，但他只願意上半班，每個星期工作兩天。無奈之下，他只能調整自己的開診時間，每星期診所只開兩天，另外三天則自己在家通過雲端遠程門診，哪怕這樣，許多後續的工作還得自己處理，工作量大增。

「我真是慶幸自己員工很忠誠，但疫情前後也大不一樣了」，鑽石吧華人牙醫Vivian在羅斯密開業多年，身邊兩位助理都是一同打拚近20年的戰友，一個連續爲她工作18年，一個也是18年前開業時就一直幫忙，生完孩子又回來上班，在很多牙醫同行都苦於「找人難」，而Vivian天天順利開門。

「不過疫情之後大家的價值觀都發生了很大改變」，Vivian表示，員工都不想加班，工作時間多一點也不太願意，「多賺點錢的想法，遠遠沒有以前那麽强烈了」。

南巴沙迪那商業和勞工律師Wendy杜，疫情期間練就了烹飪好手藝，主菜、輔菜和點心每日免費供應給自己的員工，讓社群網友們看得直流口水，恨不能成爲她律師樓的員工，「即便這樣，我們的員工走了一半」。

杜律師表示，疫情期間為了減少員工的開銷，同時照顧沒有地方午餐的員工休息和減少與外人接觸，她每天起大早為大家準備午餐，不但每天都要葷素搭配，每天的菜式飲料都設計不同，就是希望大家甘苦與共，共度難關，但在疫情初步穩定後，很多人還是不願意回來上班，讓她相當費解。

南加州去年2月傳出疫情，3月中心開始居家避疫，很多員工連私人物品都沒有拿走。杜律師表示，大家都怕，尤其是家中有長輩的員工，為了將風險減少到最小，只能放棄上班。有一段時間，律師樓只剩下兩位合夥人每天上班，連清潔工都不敢讓上門。

但是，杜律師表示，現在很多人依然不願意重返工作崗位，她的許多客戶也都紛紛訴苦「找不回人手」、「招不到工人」。一是怕傳染，二是大家似乎已習慣在家工作，「疫情大大改變了人們的生活態度和價值觀」。她說，疫情讓很多人對物質的追求降到了最低，對生命、健康和家庭的重視大大提高。

與此同時，很多公司也容許員工放慢脚步，在家上班，「只是很多老闆都沒想到，這個休假放了這麽長」，她的一些員工現在只願意接受可以在家上班的工作，她現在很多事情只能親力親爲，包括有時自己上法院送文件，這是多少年來沒有過的事情。

加州重啓，但許多行業面臨復工興趣不高，人手短缺情況。（記者楊青／攝影）
加州重啓，但許多行業面臨復工興趣不高，人手短缺情況。（記者楊青／攝影）
加州重啓，但許多行業面臨復工興趣不高，人手短缺情況。（記者楊青／攝影）
加州重啓，但許多行業面臨復工興趣不高，人手短缺情況。（記者楊青／攝影）

疫情 加州 在家上班

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疫情好轉 更多人想遠程工作 不少公司也更有彈性

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