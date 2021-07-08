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疫情好轉 更多人想遠程工作 不少公司也更有彈性

記者王若然／洛杉磯報導
Milken Institute區域經濟中心行政主任Kevin Klowden。（主辦單位提供）
Milken Institute區域經濟中心行政主任Kevin Klowden。（主辦單位提供）

疫情改變了很多人的生活、工作方式，加州也面臨人口流失，房市變動的現象。加州房地產中心（Center for California Real Estate）日前舉辦線上論壇，介紹了疫情給民眾生活、工作方式帶來的改變，包括疫情好轉，人們回去上班的意願也在減退，而不少公司也對在家辦公的工作方式更加開放。

7月1日線上論壇的演講嘉賓有：Milken Institute區域經濟中心行政主任Kevin Klowden，洛杉磯住房與遊民事務RAND中心副經濟學家Jason Ward，以及加州預算與政策中心高級政策分析師Sara Kimberlin。

疫情期間，很多人不得不在家工作。如今疫情好轉，人們回去上班的意願也在減退，而不少公司也對在家辦公的工作方式更加開放。Jason Ward表示，自己的妻子就是一個例子，疫情期間一直在家辦公，如今疫情好轉，可以回到辦公室時，她猶豫了。於是辭掉工作，想找一份可遠程上班的工作。而出乎意料地，不少公司都給出了遠程工作的優待。

Kevin Klowden表示，公司之所以對員工遠程工作持開放態度，原因之一是招工難。在疫情期間，不少人在遠程工作期間，搬到其他州，因此疫情好轉後，他們也不想再回辦公室工作。

Kevin Klowden說，根據調查，不同行業對在家辦公的態度不一，這與每個行業的具體工作性質有關。例如科技公司就較能接受員工遠程工作，也有公司在疫情好轉後迫不及待想要員工返回辦公室，例如銀行，需要員工與客戶面對面交流。有的人認為，在家辦公可以節省路上交通時間，可以兼顧家庭和工作，也有人認為在家工作效率低，反而下班得更晚。有趣的是，同一公司中，有老闆認為員工在家工作效果更好，而員工則持相反看法。

根據人口普查局今年4月發佈的數據，加州2020年減少了18.2萬多人，是加州有史以來首次人口減少。另根據人口普查局公布2019年最新州際間遷移數據顯示，加州是2019年有最多居民外移的州。這其中有很多原因。

Kevin Klowden說，對加州來說，大的科技公司外移，直接影響到加州政府的稅收。而加州20世紀90年代經歷了互聯網泡沫，對經濟打擊巨大。好在加州是一個對移民很有吸引力的州，近幾十年來，加州不斷有各種收入水平和種族的新移民入住，促使加州成為今天的獨一無二的多元化族裔州。

但是加州這一發展趨勢被疫情打破。Kevin Klowden說，川普執政期間的嚴格移民政策加上疫情期間，許多民眾無法到加州。疫情期間加州流失了一個很大的群體，那就是留學生。留學生疫情期間只能在家上網課。雖然隨疫情好轉，留學生慢慢會回到加州，但這無疑說明了一個問題，加州需要保持與外界的聯繫。

Sara Kimberlin說，加州公共政策學院2020年的一項調查顯示，搬進加州的人比搬離加州的人收入更高，加州正在流失中低收入的家庭，在近五年，加州中產家庭的流失加劇。該數據證明加州高昂的物價、房價，是民眾搬出加州的原因之一。

洛杉磯住房與遊民事務RAND中心副經濟學家Jason Ward。（主辦單位提供）
洛杉磯住房與遊民事務RAND中心副經濟學家Jason Ward。（主辦單位提供）
加州預算與政策中心高級政策分析師Sara Kimberlin。（主辦單位提供）
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