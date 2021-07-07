洛縣警局查獲史上數量最大的非法大麻 市價達11.9億元

執法部門日前搗毀了羚羊谷多處非法大麻種植窩點。（洛縣警局推特）

洛杉磯 縣警局7月7日指出，該局日前和聯邦緝毒局等執法單位合作，搗毀了洛杉磯縣羚羊谷多處非法大麻 種植窩點，緝獲了洛縣 警局歷史上達16噸數量最多的非法大麻，查獲的產品估計街頭價值為 11億9000萬元，被描述為洛縣警局歷史上最大的大麻根除行動之一。

在周三的新聞發布會上，洛縣警局局長維拉紐瓦 (Alex Villanueva) 宣布了針對羚羊谷非法種植大麻的多機構行動細節。在行動中，洛縣警局會同緝毒局等繳獲了 3萬3000 多磅種植收穫的大麻，發出205份搜查令，逮捕了131 人，繳獲了 65 輛汽車，包括兩輛水車，拆除了 30處大麻種植場，並救出180 隻動物，還繳獲了幾件武器和數千元現金，查獲的產品估計街頭價值為11億9000萬元。

維拉紐瓦說，羚羊谷的非法種植急劇增加，其中大部分與墨西哥販毒組織，以及亞洲和亞美尼亞犯罪集團有關。

維拉紐瓦說：「我們想要做的是向在高地沙漠（High Desert）從事非法活動的任何人發出明確信息，你們的日子結束了，我們會來找你們的」。他說，許多參與非法種植的人都沒有證件。

據悉，參與此次行動的還有聯邦緝毒局、加州魚獵局、美國陸軍以及來自河濱縣、范杜拉縣、聖伯納汀諾縣和寇恩縣的縣警局人員。

他表示在2020年，探員確定了150處非法大麻窩點，今年的數量增加到500多個，在疫情期間增長了不少。他還表示，2020 年，警局緝獲了超過 1 噸的非法大麻，而僅在這次行動，他們就緝獲了16噸以上的非法大麻。

「在加州種植合法的大麻數量非常少；它們受到非常嚴格的監管，還因這些非法種植者的競爭而停業」。

維拉紐瓦說，與非法種植大麻相關的問題包括暴力、犯罪分子使用殺蟲劑和大量的水資源。「我們估計，僅從2020年的數字來看，一次收成就需要約1.5億加侖的水。而在高地沙漠地區，水很寶貴。我們有苜蓿種植者、馬鈴薯種植者和胡蘿蔔種植者，他們因非法大麻而倒閉」。

他表示，非法大麻種植在疫情期間增加不少。而暴力犯罪也呈現相關性，去年該地區發生了兩起與非法種植有關的謀殺案。今年3月，一名謀殺受害者被發現埋在洛杉磯湖（Lake Los Angeles）附近的沙漠中，與謀殺案有關的嫌疑人，在洛杉磯湖經營著非法種植的大麻。今年4月，在非法室內種植場中，發生了搶劫和槍戰導致死亡。