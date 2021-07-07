南加天使國家森林傳出汽車失控衝下山 年輕情侶喪命

洛縣警局巡邏隊發現車輛部分殘骸。（截圖KCAL9)

一對19歲年輕情侶上周四失蹤，警方6日在洛杉磯 縣天使 國家森林（Angeles National Forest），找到疑似是這對情侶的兩具屍體。根據洛杉磯縣警局發言人Eva Jimenez，經巡邏隊搭配無人機搜索，找到一輛出車禍 的2007年Isuzu Ascender車輛的部分殘骸，並發現兩具屍體在車上。

警探初步懷疑，可能是因為駕車人突然改變駕駛方向時遇到大風，導致車輛失控衝下山。

警方證實這兩具屍體分別為19歲的男子Ethan Manzano，及19歲的女子Sophie Rayanne Edwards。據警方消息，這輛轎車於6日下午5時20分左右被尋獲，地點在Dawson SaddleTrail附近的Angeles Crest Highway上。警方在熱心人士Chad Keel使用私人無人機協助下，找到這輛疑似發生過車禍的轎車。警局表示，這對情侶的隨身物品散落在距離車禍地點1300呎至1500呎遠的位置。

男死者的父親聞訊後相當難過，表示無法想像兒子年紀尚輕就離開人世。他表示，這對情侶上周四在Newcombs Ranch附近探訪朋友，於凌晨1時30分開車離開打算返回Apple Valley，之後就突然了無音訊。「兒子及他的女友原本計畫在國慶日周末搬到科羅拉多州（Colorado）開啟新生活」。