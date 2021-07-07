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吸電子菸孕婦嬰兒出生體重過低風險高

【洛杉磯訊】
吸電子菸的孕婦更易造成嬰兒體重過低。（pexels）
吸電子菸的孕婦更易造成嬰兒體重過低。（pexels）

根據洛杉磯加大UCLA）7日發佈的一項研究，在孕期吸電子菸的孕婦比不吸電子菸的孕婦，寶寶出生時體重過低的風險高33%。

體重過低的寶寶是指出生時體重低於5.5磅。根據洛杉磯加大Fielding公共健康學院流行病學助理教授Annette Regan，這樣的寶寶一般需要特別的醫療照顧，並且容易得早年疾病和長期健康問題。Annette Regan也是這項研究的主要作者（lead author），該項研究的其他作者包括聯邦疾病防治中心（CDC）的研究員。

研究員對2016至2018年間孕期風險評估監控系統內的8萬名孕婦進行分析，其中有1.1%的孕婦稱在懷孕最後三個月中使用過電子菸，這些人當中有近三分之二的人稱同時也使用過香菸。

Annette Regan表示，雖然使用電子菸的孕婦只是一小部分，但很驚訝她們中有很多人同時也抽香菸。

研究發現，使用電子菸的孕婦，不論是否也使用香菸，孩子出生體重過低率為8.1%，不抽煙的孕婦為6.1%，前者比後者高33%。然而研究發現，孕期只吸電子菸的婦女，她們的寶寶出生時體重過低率上升至10.6%，早產率為12.4%，不抽煙的孕婦早產率則為7.6%。

洛杉磯加大 聯邦疾病防治中心 UCLA

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