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熊貓快餐捐贈500萬給橙縣兒童醫院

洛杉磯訊
橙縣兒童醫院（ CHOC）6日宣布熊貓快餐（Panda Express）捐贈500萬元用於支持兒童醫院的項目和服務。（Panda Express臉書）
橙縣兒童醫院（ CHOC）6日宣布熊貓快餐（Panda Express）捐贈500萬元用於支持兒童醫院的項目和服務。（Panda Express臉書）

橙縣兒童醫院（ CHOC）6日宣布熊貓快餐（Panda Express）捐贈500萬元作為熊貓關懷希望中心慈善計劃的一部分，用於支持兒童醫院的項目和服務。

橙縣兒童醫院高級副總裁兼首席發展官 Doug Corbin表示，這筆捐款將用於資助教育、研究、技術，及以患者和家庭為中心的護理。熊貓快餐是一個鼓舞人心的企業，致力服務社區，這與兒童醫院的價值觀是共同的，雙方有長期合作的夥伴關係。醫院感謝來自熊貓快餐的捐款，幫助醫院繼續為孩子們帶來快樂和健康。

去年熊貓快餐的熊貓關懷希望中心，開始和Children's Miracle Network Hospitals 合作，以支持解決兒童的精神、情感、身體需求。熊貓餐飲集團聯合創始人兼聯合首席執行官 蔣佩琪（Peggy Cherng）表示，很自豪能與該網絡醫院合作，將熊貓關懷希望中心的願景變為現實。

據悉這項合作關係自2007年起，熊貓快餐迄今為了Children's Miracle Network Hospitals，透過顧客、員工等籌措到的捐款已逾1億元。

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