洛縣華人密集城市發生持槍事件 嫌犯已被捕

聖蓋博市發生持槍事件，嫌疑男子已被抓捕。 （聖蓋博市警察局臉書）

洛杉磯 縣華人居民比例極高的聖蓋博 市，7月6日週二發生男子持槍事件，目前該男子已被捕，初步確定是西裔男子，且沒有任何人受傷。目前警方尚未公佈嫌疑男子的持槍動機，具體案情還在進一步調查之中。

據聖蓋博市新聞發言人提供的信息，6日週二下午聖蓋博市E. Las Tunas Drive 1100街區出現一名持槍男子，警方接到報警通知之後迅速趕到現場。持槍男子當時不願放下槍械，警方與其僵持並談判了一段時間之後，嫌疑人終於放下武器。

目前嫌疑人已被抓捕，持槍動機還不清楚，嫌疑人初步確定是西裔男子，警方還在具體調查案件細節。

此前，聖蓋博市警察 局在社交媒體上發布警訊，稱由於警方行動，請民眾避開聖蓋博市Las Tunas Drive的一些路段，並建議該地區附近居民留在室內，不要外出。

據聖市警局臉書上連續更新發布的幾條信息顯示，由於警方的相關行動，6日下午Muscatel Avenue和Walnut Grove Avenue之間的Las Tunas Drive的雙向交通一度被關閉。警方建議住在該區附近的人留在室內。

下午1點19分更新的消息顯示，該區域已經穩定，一名嫌疑人被拘留，警方仍在謹慎清理附近區域。警方預計將在接下來的幾個小時內，徹底清理該地，建議居民盡量避開該地區。

1點26分更新的消息顯示：該地區雙向通行恢復，駕駛員通過該路段時小心駕駛，隨著調查結束，該地區仍有大量警察在現場。 2點21分更新的消息顯示：E. Las Tunas Drive 1100 街區的警察活動已經結束。