洛加大研究：人類的行為引起氣候變化

洛杉磯加大（UCLA）6日公佈的一項研究指出，早在1980年代開始出現並不斷在全球範圍內加劇的異常降雨和降雪，其最主要原因，是人類的活動。這項研究再次提出人類進一步減少溫室氣體排放的緊迫性。（記者楊青／攝影）

洛杉磯訊

洛杉磯加大 （UCLA）6日公佈的一項研究指出，早在1980年代開始出現，並不斷在全球範圍內加劇的異常降雨和降雪 ，其最主要原因，是人類的活動。這項研究再次提出人類進一步減少溫室氣體排放的緊迫性。

洛杉磯加大氣候科學中心主任Alex Hall表示，他們的研究確實顯示，最近將近30年，極端的降水情況正在全球範圍內增加，其主要原因，正是人類的行為引起了氣候變化。

以環境和可持續發展作為研究的主要內容，洛杉磯加大氣候科學中心本次研究報告，7月6日周二發表在Nature Communications上，報告指出，人類對洪水 、土壤侵蝕、作物損害和水資源管理的影響和造成的問題，大大超乎大家的想象。

十多年來，科學家們先前研究中使用的氣候模型就已經預測，人為引起的氣候變化將導致更強烈的極端降水情況，遺憾的是，以前的研究未能很好地跟蹤和記錄降水的歷史情況。洛杉磯加大研究團隊此次採用新方法研究，並發現新證據。

他們此次研究比較了全球11個地區從1982年至2015年的降水記錄，在這些降水歷史記錄中找到一個100%可識別的人類活動影響信號。

科學家在不同地區收集和記錄天氣變化和降水數據發現，世界各地將降水差異非常大，自然區域差異也不同，與季風氣候相比，乾旱沙漠極少降雨，但也常常出現的極端降雨，這種單項的比較很難梳理出人為驅動的天氣變化狀況，還可能對地球和氣候變化的研究產生誤導。

洛杉磯加大的氣候科學研究團隊表示，他們是第一次從氣候模型開始，用每年該地區最大的單日降水地圖作為藍本，並將該數據輸入氣候模型，經過培訓之後，這些氣候模型能夠猜測到哪張最大單日降水量的地圖什麽時候出現在哪裏，並準確地預測人類行為對氣候變化的影響。