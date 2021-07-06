南加兩歲男童父親疑殺害其母 並涉嫌綁架男童

42歲的Celestine Stoot Jr.，涉嫌綁架兒子，殺害妻子。（視頻截圖）

一則安珀警報（Amber Alert）在7月5日週一晚上發布，尋找一名最後出現在南加 河濱縣（Riverside County）的兩歲男孩；男孩的父親Celestine Stoot Jr.，在安珀警報中被列為綁架男孩的嫌疑人，也是殺害孩子母親的嫌疑人。

加州 公路巡警局5日下午6時30分左右在推特上指出，被綁架的男孩Celestine Stoot III，最後一次是7月4日週日出現在河濱縣艾西諾湖（Lake Elsinore）。

男孩的父親，42歲的Celestine Stoot Jr.，涉嫌綁架兒童。據河濱縣警方稱，他也是殺害43歲的Natasha Denise Barlow的嫌疑人。警方確認被害的Barlow正是男孩的母親。

嫌疑人Stoot Jr.被描述為黑人 男子，黑頭髮，棕色眼睛，身高約5呎8吋，體重160磅，被認為是一名攜帶武器的危險人物。嫌疑人駕駛的車輛是一輛銀色的2020起亞(Kia)Optima，臨時車牌號為U335133。

任何人如果發現這名嫌疑男子Celestine Stoot Jr.，以及失踪的兩歲男孩，都應該立即撥打911。