兩名華婦被搶 洛縣聖市警局發布通緝令和三嫌大頭照

警局懸賞日前搶劫華裔女子的三名男性。（圖片來自聖蓋博市警局）

洛杉磯縣聖蓋博 市（San Gabriel ）警方近日發布通緝 令，懸賞早先在聖市全統廣場超市和停車場搶劫兩名華裔女子的三名男性。若線索可以導致逮捕，最高獎勵1000元。

據警方在社交媒體平台發布的通緝令，此三人因與6月26日在聖蓋博的大華超市（99 Ranch Market）發生的搶劫案有關而被通緝。任何知道其身份或行踪信息的人都應致電 (626)308-2835聯繫聖蓋博警局探員，或通過止罪熱線800-222-TIPS(8477)匿名舉報，或用手機向274637發送短信提供線索，也可訪問 http://www.lacrimesstoppers.org。

警方在另一個公告中回顧案情，指出26日晚 8 點 41 分左右，三名嫌疑人在位於聖蓋博山谷大道140號廣場的大華超市內搶劫了一名40多歲的亞裔 女性受害者。 搶完逃離後，又繼續搶劫另一名40多歲的亞裔女性受害者，共有兩個錢包被搶了。

這三名嫌疑人據信是三名20多歲的非裔男性。目前，聖蓋博警方認為這是一起沒有武器的強盜搶劫案。聖蓋博警方根據初步細節，認為兩起案件是孤立的搶劫事件。