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謝理謙先後在南加橙縣和賭城買豪宅 都打破房價紀錄

記者李雪／綜合報導
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）

過去一年多以來全美房市熱絡，自然也帶火了地產和貸款相關的行業。總部在橙縣森林湖（Lake Forest）的網路貸款公司「貸得寶」（Loan Depot），今年初向聯邦證券交易委員會（SEC）提出IPO新股上市申請。號稱「現代借貸的建構師」的該公司華裔執行長謝理謙（Anthony Hsieh），最近並傳出大方出手，以破紀錄價格買下拉斯維加斯的一處私人豪宅。

這已經不是謝理謙第一次打破當地地產交易紀錄了。白手起家的謝理謙熱愛海釣，去年10月他在加州橙縣新港海岸（Newport Coast）花6100萬元買下一處豪宅，打破橙縣交易紀錄。時隔不到一年，謝理謙又再買下一處豪宅。

據華爾街日報報導，這次的房屋在拉斯維加斯山邊社區Henderson，位於莫哈韋沙漠（Mojave Desert）邊緣，成交價為2500萬元。該價格打破拉斯維加斯地產市場紀錄，該紀錄早先由著名魔術師大衛柯柏菲在2016年以1760萬元保持。

不尋常的是，謝理謙買下該屋後，還同意租借回開發商，用來給未來其他潛在買家作所謂的「體驗中心」。該豪宅由當地開發商Blue Heron打造，去年4月剛建好。房屋是當代風格，且環保節能。房屋佔地1.2畝，三層樓的室內面積共1.5萬平呎，五臥九浴，其中三個是臥室套間，另有一個主臥套間。其中搶眼的一間「次主臥」（secondary master bedroom），也被稱為「空中套房」，配有一個玻璃橋，能180度觀賞拉斯維加斯市區。

此外屋子還配有空中酒吧、數碼書房、溫控玻璃酒窖、台球間、配有寵物浴室和寵物用餐區的手工坊，還有三個相連的泳池，車庫可停放最多11輛車，配有平板電視和特斯拉充電樁。

謝理謙幼年隨家人自台灣移民來美，他把創業成績歸功於從父母學到的「量入為出」的理財原則。他從90年代就開始投入網路金融領域創業，先後成立兩家網路貸款的平台，都被收購。

2010年謝理謙又創立Loan Depot，利用房屋貸款及重貸提供消費者金融資產品，公司成長快速，迄今經手的貸款額已超過2500億美元，是全美排名第二的非銀行消費者融資公司。該公司2019年營收13億，2020年營收達43億。

謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯的一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯的一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）
網路貸款公司「貸得寶」（Loan Depot）執行長謝理謙（Anthony Hs...
網路貸款公司「貸得寶」（Loan Depot）執行長謝理謙（Anthony Hsieh）。（Loan Depot官網）
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯的一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯的一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯的一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯的一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）

貸款 橙縣 營收

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